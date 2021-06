Shadow and Bone saison 2 : Netflix commande officiellement la suite !

Les succès s'enchaînent pour Netflix ! Après La Chronique des Bridgerton renouvelée jusqu'à la saison 4, Lupin dont la saison 2 arrive le 11 juin ou encore le succès de Qui a tué Sara ?, la plateforme a aussi séduit les fans de fantastique avec Shadow and Bone : la saga Grisha, en ligne depuis le 22 avril. Basée sur les romans de Leigh Bardugo, la série s'est hissée tout en haut du top 10 des programmes les plus vus en France mais pas seulement.

Et une saison 2 pour Shadow and Bone : la saga Grisha

Sans grosse surprise, la série reviendra donc bien pour une saison 2 sur Netflix ! La plateforme a annoncé la nouvelle avec une vidéo des acteurs de la série dont Jessie Mei Li (Alina), Ben Barnes (le Darkling) ou encore Archie Renaux (Mal). Un renouvellement qui fera plaisir aux fans de Shadow and Bone : la saga Grisha mais qui n'est pas très surprenant vu son succès. "Je suis honoré et surexcité de retourner dans le Grishaverse et de continuer des histoires de ces personnages attachants, surtout Milo (la chèvre de la série, ndlr)" a déclaré le showrunner et créateur de la série Eric Heisserer.

55 millions de visionnages en 28 jours

Présente dans le top 10 des programmes les plus vus dans 93 pays et numéro 1 dans 79 d'entre eux dont la France, les Etats-Unis ou encore le Brésil, Shadow and Bone est un des plus gros succès de l'année. Netflix a dévoilé que 55 millions de foyers ont visionné la série en 28 jours seulement. Un beau succès qui ne détrône cependant pas La Chronique des Bridgerton, série originale la plus vue de la plateforme, qui avait cumulé 82 millions de visionnages sur la même période.

Rendez-vous (avec un peu de chance) en 2022 pour découvrir la saison 2 de Shadow and Bone : la saga Grisha.