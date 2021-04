Shadow and Bone : Jessie Mei Li, Archie Renaux... les acteurs dans la série VS dans la vie

Shadow and Bone sera-t-elle le nouveau succès de Netflix ? En tout cas, la série adaptée des romans de Leigh Bardugo cartonne depuis sa mise en ligne : elle est numéro 1 du top des programmes les plus vus en France depuis samedi ce qui nous donne de bons espoirs pour une possible saison 2. Au casting, on retrouve une star de Harry Potter, Ben Barnes qui a été casté grâce aux fans des romans et de nombreux jeunes acteurs bourrés de talent.

Jessie Mei Li (Alina)

A 25 ans, Jessie Mei Li tient son premier rôle important dans Shadow and Bone : la saga Grisha. L'actrice britannique a notamment travaillé au théâtre dans la pièce All About Eve où elle a donné la réplique à Gillian Anderson et Lily James en 2019. La star sera prochainement au casting du film Last Night in Soho d'Edgar Wright avec Anya Taylor-Joy et Matt Smith.