Sexe Intentions (Cruel Intentions) : une série reboot en préparation ? Les premières infos

Sexe Intentions : le film culte avec Sarah Michelle Gellar et Ryan Phillippe adapté en série ?

Les films cultes des années 1990 sont ultra hype. Souviens-toi... l'été dernier, le film d'horreur teen avec Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt et Ryan Phillippe a été adapté en série. Une série reboot qui arrive dès le 15 octobre 2021 sur Amazon Prime Video. Même les anciennes séries ont des reboot, comme Sabrina, l'apprentie sorcière, Charmed et bientôt Buffy contre les vampires.

Et maintenant, c'est Sexe Intentions (Cruel Intentions en VO) qui devrait avoir sa série reboot ! Selon les médias US comme Deadline et TVLine, l'adaptation serait "en préparation". Rappelez-vous, il s'agit du film sorti en 1999, dans lequel il y avait Sarah Michelle Gellar (depuis vue dans Ringer), Ryan Phillippe (depuis vu dans Shooter), Reese Witherspoon (depuis vue dans Big Little Lies et The Morning Show) et Selma Blair. Il y avait même eu deux autres films qui n'étaient pas vraiment des suites : Sexe Intentions 2 (considéré comme un prequel) et Sexe Intentions 3 (considéré comme un spin-off).

L'histoire de Sexe Intentions était inspirée du roman épistolaire Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, mais en version moderne. L'intrigue se passait à notre époque, avec des riches ados dans un lycée d'élite de Manhattan. Sebastian Valmont (Ryan Phillippe) et Kathryn Merteuil (Sarah Michelle Gellar), demi-frère et soeur par alliance, s'amusent avec des jeux pervers. Entre séduction et manipulation, ils se lancent des défis tordus. Comme séduire Annette Hargrove (Reese Witherspoon), la fille du directeur de leur école préparatoire de New York...