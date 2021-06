The Morning Show saison 2 : la date de sortie et une bande-annonce qui tease (encore) des tensions

En novembre 2019 (eh oui, ça fait un bail), le service Apple TV+ faisait ses débuts et avec lui plusieurs séries originales comme The Morning Show. Forte de son casting 5 étoiles (avec notamment Jennifer Aniston et Reese Witherspoon payées une fortune pour leurs rôles), la série a scotché les téléspectateurs en racontant les coulisses d'une émission matinale de la télévision américaine. La saison 1 se terminait sur un coup de tonnerre : Alex (Jennifer Aniston) et Bradley (Reese Witherspoon) exposaient la chaîne UBA et son dirigeant qui étaient au courant d'un environnement toxique dans les coulisses et de plusieurs affaires de harcèlement sexuel.

La saison 2 de The Morning Show débute le...

Après des mois et des mois de patience, on retrouvera prochainement Alex, Bradley et les autres dans la saison 2 de The Morning Show. Bon, il faudra encore attendre un peu : la série ne reviendra que le 17 septembre prochain sur Apple TV+, au rythme d'un épisode chaque vendredi. De quoi nous donner (presque) envie d'être déjà à la rentrée ! Et histoire de nous hyper encore plus, la plateforme a dévoilé la toute première bande-annonce de la saison 2.

Et autant vous dire que ça s'annonce ultra tendu dans la suite de The Morning Show. Après avoir exposé la chaîne aux yeux de tous, Alex va décider de quitter l'émission, ce qui va mettre sa relation avec Bradley à rude épreuve. La pauvre Alex va d'ailleurs passer un sale moment puisqu'elle va faire face à une reporter expérimentée et sans scrupule : Laura Peterson, jouée par Julianna Margulies (The Good Wife). Evidemment, Cory Ellison (Billy Crudup) et Mitch Kessler (Steve Carell) seront de retour pour ces nouveaux épisodes. Découvrez la bande-annonce sans attendre dans notre diaporama.