Riverdale, Grey's Anatomy, Stranger Things... : combien gagnent les stars des séries ?

Des salaires qui peuvent atteindre des sommets

A la télévision américaine, il y a de tout en matière de salaires ! On s'en doute, le montant des chèques touchés par les acteurs évolue en fonction des renouvellements de contrats signés au fil des années. Et si une série est très populaire, ces salaires peuvent atteindre des sommets. Comme par exemple pour le casting de Friends, de The Big Bang Theory ou même des acteurs principaux de Game of Thrones : tous ont touché 1 million de dollars par épisode pour leurs saisons finales (et même plus pour certains). Avec en moyenne une vingtaine d'épisodes pour Friends ou The Big Bang Theory, le salaire des acteurs fait donc rêver.

Combien gagnent les stars de séries ?

Mais toutes les stars de séries ne touchent pas des sommes gigantesques, même si on est tous d'accord pour dire qu'on aimerait être payés pareil ! Voici un récap des salaires des stars du petit-écran.