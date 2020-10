Souviens-toi l'été dernier de retour : Amazon Prime Video annonce une série horrifique

Nouvelle série horrifique

Après Scream ou encore The Purge il y a quelques années, c'est un autre film d'horreur culte qui va prochainement avoir le droit à sa propre série : Souviens-toi l'été dernier (I know what you did last summer en VO). Ce mercredi 14 octobre, Amazon Prime Video a en effet confirmé la commande d'une saison très spéciale qui aura pour objectif de moderniser cette histoire découverte au cinéma en 1997.

Aussi, sans grande surprise, le synopsis restera le même et l'intrigue sera toujours inspirée du célèbre roman de Lois Duncan publié en 1973. Dans cette série, l'action prendra donc place "dans une ville pleine de secrets, où un groupe d'adolescents est traqué par un mystérieux tueur, un an après un accident mortel survenu le soir de leur remise de diplôme." De quoi s'attendre à une tension permanente, à des twists à la chaîne et à quelques moments intenses. Que demander de mieux ?

Une nouvelle adaptation pour les fans

A l'heure actuelle, peu d'infos sont encore connues sur ce projet. Le nombre d'épisodes n'a pas été dévoilé, la date de sortie est difficile à prédire à cause de l'épidémie de Covid-19 et le casting n'a toujours pas été composé (on ne sait même pas si des caméos de certaines stars du film sont prévus). Néanmoins, une chose est déjà certaines, les fans de la première heure seront ravis.

Albert Cheng (co-directeur de la section télé d'Amazon Studios) a en effet promis dans un communiqué que tout sera fait pour leur plaire, "Les meilleures franchises d'horreur ont toujours plus d'un tour dans leur sac, et la série I Know What You Did Last Summer de Sara Goodman est une réinterprétation complètement unique des slasher movies. Nos membres Prime adoreront sans aucun doute cette version moderne du film." Des propos partagés par Jason Clodfelter (co-président de Sony Pictures Télévision, qui co-produit se projet) qui a de son côté ajouté, "Nous sommes convaincus que cette série sera un thriller passionnant avec des personnages contemporains et un suspense à couper le souffle."

On a hâte de découvrir ça !