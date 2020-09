Big Little Lies : une saison 3 possible ?

A l'origine prévue pour être une mini-série, Big Little Lies a bien eu droit à une saison 2 sur HBO qui a accueilli Meryl Streep. Dans cette suite, nos cinq héroïnes ont dû faire face aux conséquences de la mort de Perry (Alexander Skarsgård) et au poids de leur secret. Diffusée à l'été 2019 aux Etats-Unis (les épisodes étaient aussi disponibles chez nous en US+24 sur OCS), la saison 2 de Big Little Lies se terminait sur une fin ouverte : Bonnie (Zoe Kravitz) annonçait aux filles qu'elle allait se dénoncer à la police et ses quatre amies l'accompagnaient au commissariat. Une fin qui laisse clairement penser qu'une suite peut voir le jour.

Une suite possible... mais pas tout de suite !

Plus d'un an après la diffusion aux Etats-Unis, une saison 3 de Big Little Lies n'est toujours pas à l'ordre du jour sur HBO. Pourquoi ? Notamment à cause des emplois du temps très chargés des actrices, sans parler du coronavirus qui s'est invité dans le monde entier depuis le mois de mars. En juillet 2019, Casey Bloys (le directeur des programmes de la chaîne câblée) expliquait qu'il était ouvert à une suite mais qu'elle semblait très compliquée. "J'adore ce groupe et je ferais n'importe quoi avec elles. Mais en réalité, elles font partie des actrices les plus occupées d'Hollywood. (...) Je ne pense pas que ce soit très réaliste" avait-il confié au sujet d'une suite de la série.

Les actrices sont pour

Alors même si ces déclarations sont assez défaitistes, sachez que les stars de la série, elles, sont plutôt pour une suite... si elles arrivent à dégager du temps mais surtout si elles trouvent LA bonne idée pour une saison 3 ! En juin dernier dans un podcast pour Entertainment Weekly, Nicole Kidman avait confié : "Le lien qui nous lie est tellement fort, et nous avons le désir de travailler ensemble de nouveau. Nous sommes très proches. Si nous pouvons trouver quelque chose qui sera magnifique, je pense que nous sauterions toutes sur l'occasion". De son côté, Laura Dern avait ajouté dans un Insta Live au sujet d'une possible saison 3 de Big Little Lies : "Nous voulons le faire, nous attendons. Nous essayons de trouver la bonne histoire". C'est sûr qu'avec la fin de la saison 2, il faudra trouver un moyen efficace et pas trop tiré par les cheveux pour continuer le show. Patience...