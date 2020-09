Big Little Lies saison 2 : Meryl Streep au casting, un retour... ce qui vous attend dans la suite

Fini le mystère, on sait enfin qui est mort dans Big Little Lies. Dans l'épisode 7 de la saison 1, les téléspectateurs de TF1 ont découvert ce qu'il s'était réellement passé le soir de la fête : Jane (Shailene Woodley) découvrait que Perry (Alexander Skarsgård) était celui qui l'avait violée et donc le père de son fils Ziggy. Alors que Perry attaquait Celeste (Nicole Kidman), le groupe la défendait et Bonnie (Zoë Kravitz) qui observait la scène le poussait dans les escaliers, menant à sa mort. Elles faisaient alors croire à la police que sa mort était accidentelle. Alors que l'on aurait pu croire que la série allait s'arrêter là, HBO qui la diffuse aux Etats-Unis a décidé de donner une saison 2 à Big Little Lies qui a été diffusée à l'été 2019 sur la chaîne câblée américaine et sur OCS.

Que va-t-il se passer dans la saison 2 de Big Little Lies ?

Alors, que va-t-il se passer dans la saison 2 de Big Little Lies ? Il n'y aura pas de nouveau mystère ou de nouveau meurtre mais nous suivrons toujours les cinq personnages principaux (Celeste, Jane, Madeline, Bonnie et Renata) et les conséquences que la mort de Perry va avoir sur leur vie. Celeste va recevoir la visite de la mère de son mari, persuadée que toute la vérité n'a pas été dite sur ce décès. De son côté, Renata (Laura Dern) va faire face à des problèmes financiers et Bonnie va se sentir coupable d'avoir tué le mari de Celeste. Madeline, elle, va tenter de recoller les morceau avec son mari tandis que Jane va rencontrer un jeune homme de qui elle va se rapprocher.

Meryl Streep dans un rôle important

Pour incarner la mère de Perry, la production de Big Little Lies a misé sur une actrice que l'on ne présente plus: Meryl Streep ! La star multi-récompensée incarne donc Mary Louise qui va débarquer à Monterey (oui, la ville existe bien en vrai) et tenter de découvrir ce qui est arrivé à son fils. Un personnage qui va semer la zizanie dans le groupe et causer pas mal de soucis à Celeste au fil des sept épisodes que compte la saison 2.