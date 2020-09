Big Little Lies saison 1 : comment les scènes de violences conjugales ont impacté les acteurs

Qui est mort dans Big Little Lies ? C'est le grand mystère de la saison 1 qui ne sera résolu que dans l'épisode 7 qui marque la fin de cette première saison. En attendant d'en savoir plus, la série diffusée sur TF1 chaque mardi évoque aussi les vies de différentes femmes comme Madeline (Reese Witherspoon) et sa famille en apparence parfaite, Jane (Shailene Woodley) qui élève seule son fils ou bien Céleste (Nicole Kidman). Cette dernière est une ancienne avocate, mère de jumeaux et souffre dans le silence puisqu'elle est victime de violences conjugales de la part de son mari, Perry (Alexander Skarsgard).

Un sujet non seulement évoqué mais aussi montré à l'écran avec des scènes particulièrement difficiles. De quoi refléter la réalité puisque, en France, ont estime qu'environ 213 000 femmes seront, chaque année, victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint (statistiques gouvernementales).

Des scènes très éprouvantes à tourner

Des scènes impactantes que les acteurs ont réellement tournées : Nicole Kidman a décidé de ne pas faire appel à une doublure. Mais elles ont eu un puissant impact psychologique sur l'actrice qui a dû enchaîner les prises malgré ses blessures. "Je me souviens être restée allongée sur le sol, en sous-vêtements après avoir été bousculée de tous les côtés. Je suis restée allongée, je ne pouvais pas me relever. Je ne voulais pas" a confié l'actrice dans une interview à The Hollywood Reporter. "J'étais complètement humiliée et dévastée. Et très en colère. Je suis rentrée et j'ai balancé une pierre à travers une vitre" se souvient la star.

Elle n'a pas été la seule à être secouée par ces scènes. Alexander Skarsgard qui incarne le mari violent ne les a pas bien vécues non plus. L'acteur vu dans True Blood a même expliqué qu'il s'agissait des "scènes les plus compliquées" qu'il ait tourné dans sa carrière. "J'étais vidé émotionnellement" s'est-il souvenu dans une interview donnée à The Hollywood Reporter.

Une confiance importante pour les deux acteurs

Afin de tourner ces scènes et de les vivre de la meilleure façon possible, Alexander Skarsgard et Nicole Kidman ont pris le temps de se connaître plus en détails."Nous avions l'impression qu'il était très important que, quand on entre dans cette pièce et qu'on tourne ces scènes, que nous devions avoir 100% confiance l'un dans l'autre (...) C'était important que chaque jour après ces tournages, qu'on prenne des nouvelles l'un de l'autre, qu'on se retrouve et qu'on parle de ce que nous avions ressenti et traversé. Rentrer chez soi après ce genre de scènes peut être très compliqué. Il faut avoir une connexion avec la personne qui traverse la même chose. Nicole était la meilleure partenaire du monde" a confié l'acteur, toujours à The Hollywood Reporter.