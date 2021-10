Mourir peut attendre : 3 bonnes raisons d'aller voir le nouveau James Bond

1. Pour Daniel Craig, qui joue James Bond une dernière fois

Il est enfin là, le nouveau James Bond appelé Mourir peut attendre sort ce mercredi 6 octobre 2021. Le pitch ? L'agent 007 incarné par Daniel Craig était enfin à la retraite en Jamaïque. Sauf qu'évidemment, James Bond va devoir renfiler le smoking pour sauver le monde. Les personnages du précédent volet sont de retour, comme Madeleine (Léa Seydoux), M (Ralph Fiennes), Q (Ben Whishaw), Moneypenny (Naomie Harris) ou encore Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz). Et il y a l'arrivée fracassante de Rami Malek en grand méchant appelé Lyutsifer Stafin ou encore celle d'Ana de Armas.

Et clairement, le jeu des acteurs vaut le détour, en particulier celui de Daniel Craig ! Encore une fois, l'espion déjà vu dans Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre apporte de l'humanité et une profondeur folle à son personnage. Dans Mourir peut attendre, l'acteur se montre encore plus vulnérable et sensible dans son interprétation, il va encore plus loin pour nous dévoiler qui est vraiment James, et non Bond.

Les fans attendent toujours de connaître l'identité du prochain James Bond. Le nom d'Henry Cavill avait circulé, celui de Richard Madden (Bodyguard) aussi, Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton) avait réagi à la rumeur et certains voyaient une femme reprendre le rôle. Mais ce qui est certain, c'est que Daniel Craig et ses prestations qui ont révolutionné le héros créé par Ian Fleming vont nous manquer.