Billie Eillish sort "No Time To Die", sa chanson pour le nouveau James Bond

Billie Eilish dévoile No Time To Die

Daniel Craig reprendra du service dès le 8 avril dans James Bond : Mourir peut attendre ! En attendant de découvrir le film, réalisé par Cary Joji Fukunaga, au cinéma, Billie Eilish dévoile No Time To Die, sa chanson, écrite avec son frère Finneas, pour le générique.

Chanson douce et envoûtante qui colle parfaitement à l'univers de 007 avec ses paroles mettant en lumière une histoire de trahison : "That I'd fallen for a lie / You were never on my side / Fool me once, fool me twice / Are you death or paradise ? / Now you'll never see me cry / There's just no time to die." Avec No Time To Die, l'interprète de everything i wanted succès à Adele avec Skyfall, Sam Smith avec Writings on the Wall, Madonna avec Die Another Day ou encore Tina Turner avec Golden Eye.

"Je suis toujours sous le choc"

Ce projet est une nouvelle consécration pour Billie Eilish après ses 5 Grammy Awards remportés le 26 janvier 2020. Son morceau No Time To Die remporte d'ailleurs déjà un joli succès puisqu'il est numéro 1 sur iTunes aux Etats-Unis et comptabilise plus de 4 millions de vues sur YouTube. "Cela semble fou de faire partie de ce projet. Avoir la possibilité de composer la chanson d'un film qui fait partie d'une saga si légendaire est un immense honneur. James Bond est la franchise la plus cool qui puisse exister. Je suis toujours sous le choc", a confié la chanteuse de 18 ans.