James Bond - Mourir peut attendre : Rami Malek sera le pire méchant de la saga

On ne sait pas encore quand on pourra voir Mourir peut attendre, le nouveau film de la saga James Bond, ni où (cinéma ou plateforme de streaming ?), mais on sait déjà que la performance de Rami Malek nous bluffera. Casté pour incarner Safin, le nouveau grand méchant de la franchise, ce personnage devrait rapidement devenir emblématique.

Un méchant inédit contre Bond

"Une fois que vous entrez dans le territoire de Blofeld, le méchant incarné par Christoph Waltz, vous ne pouvez pas faire moins bien après" a rappelé Cary Fukunaga, le réalisateur de ce nouvel épisode, auprès du magazine GQ. Aussi, à en croire ses propos, tout a été pensé pour faire de Safin un adversaire unique, "On a du réfléchir à faire plus énorme. Et c'est compliqué parce que vous ne voulez pas tomber dans le cliché du super-vilain, mais vous devez être capable de faire de quelqu'un une personne qui puisse à la fois menacer Bond, mais aussi les gens qu'il aime et le monde entier au sens large". De quoi mettre fin aux rumeurs d'une nouvelle version de Dr No ? A suivre.

Malheureusement, le cinéaste n'a pas révélé concrètement ce qui fera de ce personnage un vilain compliqué à affronter pour l'agent 007. Toutefois, Rami Malek a de son côté déjà livré une intrigante précision. Selon lui, Safin se verra "comme un héros, de la même façon que James Bond est un héros". Une révélation qui semble anodine au premier abord, mais qui montre au contraire combien il sera dangereux avec un rapport à la réalité et aux conséquences totalement dysfonctionnelles.

Vivement 2021.