James Bond - Mourir peut attendre : une sortie directement en streaming pour film ?

Pas de sortie cinéma pour James Bond ?

James Bond - Mourir peut attendre, le dernier épisode de la saga porté par Daniel Craig , sortira-t-il réellement au cinéma ? C'est la question qui hante de nombreux exploitants de salles et spectateurs. Tandis que la sortie du film a déjà été décalée plusieurs fois suite à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier (elle est actuellement fixée à avril 2021), les récents rapports ne se montrent pas très optimistes.

D'après des sources contactés par Variety, MGM - le studio derrière ce film, aurait déjà perdu entre 30 et 50 millions de dollars à cause de ces reports à répétition. Or, dans le même temps, il a vu Paramount ou Sony réussir à se refaire une santé en revendant les droits d'exploitation de films comme USS Greyhound : La Bataille de l'Atlantique, Coming 2 America ou Without Remorse à certaines plateformes de streaming. De même, Disney a de son côté décidé d'annuler la sortie de Soul afin de proposer le dernier film Pixar directement sur Disney+ dans le but de gratter de nouveaux abonnés et minimiser ses pertes.

Deux idées en tête pour le studio

Aussi, selon la rumeur du moment, MGM aurait officieusement ouvert la porte à deux solutions pour s'éviter une catastrophe économique avec les nouvelles aventures de l'agent 007. Après tout, rien ne dit que la situation sanitaire se sera améliorée en 2021.

La première ? Le studio imaginerait vendre les droits de Mourir peut attendre à des plateformes de SVOD pour un montant de 600 millions de dollars. Néanmoins, cette somme finalement logique (le film a coûté 300 millions de dollars à produire / promouvoir) serait actuellement jugée trop importante par les parties concernées, ce qui compliquerait les négociations.

La deuxième solution ? A l'instar de ce qui a pu être fait pour Mulan ou Les Trolls 2 aux USA, MGM pourrait proposer le film en VOD. Il faut dire que ces opérations ont été plutôt satisfaisantes pour les deux films concernés, avec des succès importants aux USA. Problème, MGM n'a pas de plateforme propre, ce qui l'obligerait à passer un accord avec une autre partie et donc de partager ses recettes. De même, une telle offre pourrait également provoquer une montée en flèche du piratage et faire baisser les rentrées d'argent...

MGM ne jure que par le cinéma

Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, si vous n'imaginez pas suivre ce nouveau James Bond autrement qu'au cinéma, sachez que son avenir est encore loin d'être décidé. Officiellement, le studio de production tient un discours totalement différent. D'après un porte-parole de MGM interrogé par Variety, les informations parues dans la presse ne seraient que "des rumeurs", et l'agent secret n'aurait pas vocation à disparaître des salles de cinéma, "Ce film n'est pas à vendre. La sortie a été repoussée jusqu'à avril 2021 dans le but de préserver cette expérience cinématographique pour nos spectateurs".

Reste à savoir si le discours restera le même au fil des mois alors même qu'une seconde vague de l'épidémie est en train de frapper de plein fouet de nombreux pays.