James Bond : après Daniel Craig, le personnage sera totalement différent

Mourir peut attendre, le nouveau film James Bond attendu en 2021 au cinéma, sera le dernier de la franchise porté par Daniel Craig. De fait, les rumeurs concernant l'identité de son successeur ne cessent désormais de voir le jour et donnent parfois lieu à certaines surprises. Ainsi, quand ce ne sont pas Idris Elba ou Tom Hardy qui sont cités, c'est parfois Harry Styles qui se retrouve cité pour devenir le nouveau 007.

Un remplaçant encore inconnu

Une situation qui intrigue forcément les fans qui se prêtent régulièrement au jeu des pronostiques, mais qui se révèle totalement inutile. Barbara Broccoli (productrice de la saga) l'a en effet confié à Total Film, le casting concernant la recherche du nouvel agent 007 n'a toujours pas débuté.

"Je l'ai toujours dit, vous ne pouvez être amoureux que d'une seule personne à la fois" a-t-elle rappelé. Aussi, il faudra attendre l'an prochain pour voir les recherches enfin débuter, "Une fois que le film sera sorti, un peu de temps passera et là on se penchera sur le futur. Mais actuellement, on ne peut pas encore se projeter vers quelque chose d'autre sans Daniel".

Un nouveau James Bond attendu

Néanmoins, si Barbara Broccoli n'a donc toujours personne en tête pour mener le futur de la franchise, elle sait déjà dans quelle direction aller. Et sans grande surprise, elle sera inédite et pleine de nouvelles choses, "Ça devra être un personnage réinventé, de la même façon que chaque acteur précédent a réinventé ce rôle".

Tandis que des rumeurs laissent entendre qu'une femme pourrait potentiellement se glisser dans la peau de James Bond à l'avenir, la productrice a confié, "C'est ce qui est excitant et fun avec cette franchise : le personnage évolue toujours. Et quand on devra penser à ça, on fera tout pour trouver la bonne personne".

Se dirige-t-on vers un agent plus jeune ? Plus geek ? Plus "super-héros" ou au contraire plus sombre ? A suivre.