James Bond : Harry Styles pour remplacer Daniel Craig ? La rumeur du moment

Harry Styles futur James Bond

Depuis l'annonce de Daniel Craig sur son intention d'abandonner son rôle de James Bond après la sortie au cinéma du film Mourir peut attendre, il ne se passe pas une semaine sans que l'on se retrouve avec une rumeur entourant son possible successeur. Ainsi, après Tom Hardy (Venom) et Henry Cavill (The Witcher), c'est désormais le nom de Harry Styles qui affole les bookmakers.

A en croire une source du Sun, l'ex-membre des One Direction - qui n'a jamais caché sa fascination pour cet emblématique personnage, aurait récemment rencontré les patrons de la franchise, "Il est sérieusement impliqué. Il a déjà passé une série de grands entretiens au sujet de son possible casting en tant que 007. Il pense qu'il est bien placé dans la short-list". De quoi ravir ses fans, mais une révélation visiblement trop belle pour être vraie.

Oui... mais non

Même si l'acteur/chanteur serait loin d'être un choix totalement incohérent sur le papier afin de rebooter une franchise qui prend de l'âge, "Harry représente la nouvelle génération anglaise, il est sûr de lui, bien dans sa peau et faire de lui James Bond montrerait l'envie de faire évoluer la saga avec son époque", dixit une source du Sun, cette rumeur serait finalement totalement fausse.

Contacté par le Mail Online, un représentant de la star a tout simplement déclaré que ces révélations "n'avaient absolument rien de crédible". De fait, c'est toujours Tom Hardy qui serait le favori dans la tête de certains producteurs et qui pourrait être présenté à la presse en 2021...