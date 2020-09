James Bond - Mourir peut attendre : Daniel Craig plus badass que jamais dans la bande-annonce

Probablement jaloux de voir Ethan Hunt se retrouver continuellement au centre des louanges grâce à ses performances dans ses films Mission Impossible, James Bond a décidé de pousser le curseur de la badasserie à son maximum dans Mourir peut attendre, sa toute nouvelle aventure cinématographique attendue (si tout va bien) le 11 novembre dans les salles obscures.

James Bond au centre d'une mission épique

On peut le découvrir dans la nouvelle bande-annonce, l'agent 007 - une dernière fois porté à l'écran par Daniel Craig, va sortir les muscles et son côté épique afin de sauver le monde menacé par Satin, un tout nouveau vilain incarné par Rami Malek, au plan machiavélique. Cascades au-dessus d'un pont, courses-poursuites en voitures/avions, face-à-face armés, explosions... rien ne lui sera épargné cette année pour notre plus grand bonheur.

Mais rassurez-vous, un James Bond ne serait pas un vrai James Bond sans une histoire passionnante. Et dans Mourir peut attendre, on sera véritablement gâté. Entre ses retrouvailles avec Madeleine Swann (Léa Seydoux), sa collaboration surprenante avec Blofeld (Christoph Waltz), sa rencontre avec Nomi - sa sucesseuse (Lashana Lynch) ou encore son affrontement avec le terrible Satin, notre agent secret préféré nous promet de nombreux ascenseurs émotionnels intenses ponctués de twists et surprises réjouissantes.

Mourir peut attendre sortira le 11 novembre au cinéma.