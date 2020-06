James Bond - Mourir peut attendre : un bébé pour l'agent 007 dans le film ? C'est possible

Initialement prévue ce printemps, la sortie du film Mourir peut attendre - le nouvel épisode de la saga James Bond signé ici Cary Joji Fukunaga, sortira finalement le 11 novembre 2020 au cinéma, la faute à l'épidémie actuelle de Covid-19. Un détail pour certains, mais une catastrophe pour l'équipe du film qui voit ainsi de nombreuses rumeurs commencer à apparaître sur le net. Et la dernière en date a de quoi interpeller.

James Bond papa ?

La semaine passée, une feuille d'appel supposément utilisée sur le tournage du film était en effet mise en ligne sur eBay. Le twist ? Celle-ci décrivait le possible tournage d'une scène tournée dans le sud de l'Italie en 2019 durant laquelle l'ex-copine de Bond, le Dr Madeleine Swann (Léa Seydoux), et une enfant de 5 ans prénommée Mathilde (Lisa-Dorah Sonne), se feraient transporter dans un lieu sûr par l'agent Nomi (Lashana Lynch).

Or, à en croire une source du Mirror, cet enfant ne serait autre que celui... de James Bond. Un choix étonnant sur le papier, qui aurait pourtant été décidé afin de montrer et légitimer le vieillissement du personnage à l'écran. Surtout, "faire de lui un père permet d'ouvrir un tout autre monde en terme de drama et de développement scénaristique" insisterait une personne impliquée sur le projet, qui aurait assuré "Voir Bond découvrir qu'il est père fait partie intégrante de l'histoire ici".

Un choix qui interroge

A l'heure actuelle, il est bien évidemment impossible de confirmer quoi que ce soit à ce sujet. Néanmoins, une telle évolution serait surprenante pour une chose : étant donné que No Time to Die sera le dernier film porté par Daniel Craig mais que la franchise continuera de vivre après lui, le sujet de la paternité sonnerait comme un cadeau empoisonné pour ceux qui reprendront le flambeau juste après. Et pour cause, si cette évolution pourrait faire sens avec la version du héros de Daniel Craig, elle n'en aurait plus beaucoup avec son successeur...

Doit-on ainsi s'attendre à un total reboot pour la suite de la saga ? Les producteurs vont-ils au contraire poursuivre la paternité de Bond malgré l'arrivée d'un autre comédien pour le rôle ? Les prochains films feront-ils finalement office de prequel à cette histoire avec des intrigues situées entre les Bond de Pierce Brosnan et Daniel Craig ? A suivre...