Le Prince de Bel-Air : le remake lancé, découvrez les nouveaux acteurs de la série

Comédie culte des années 90, Le Prince de Bel-Air ne va malheureusement pas échapper à la mode des remakes/reboots du moment dans le monde des séries. Toutefois, à l'inverse de Gossip Girl actuellement diffusée sur HBO Max, ou de Pretty Little Liars - Original Sin attendue dans les mois à venir, il ne s'agira pas d'une poursuite de l'univers mais bien d'une réinvention totale.

Le remake du Prince de Bel-Air officiellement lancé

Dans Bel-Air (c'est le nouveau titre), le ton léger et pop de la série portée par Will Smith entre 1990 et 1996 sera (presque) oublié. Comme le révèle le synopsis officiel, cette nouvelle version aura une approche plus dramatique et sérieuse, "Située dans l'ère moderne de l'Amérique, Bel-Air reprend les prémices du Prince de Bel-Air dans un format de 45 minutes, à savoir l'aventure compliquée de Will qui passe des rues de Philadelphia aux portes des manoirs de Bel-Air. A travers une nouvelle approche de ce concept, Bel-Air plongera plus en profondeur dans les conflits, émotions et biais inhérents à une telle situation, qu'il était impossible d'explorer dans un format sitcom de 20 minutes. Mais elle n'oubliera pas pour autant de faire des clins d'oeil à la série originale".

Produite par Will Smith, Bel-Air - qui sera diffusée sur la plateforme Peackock aux USA, est déjà assurée d'avoir deux saisons. Elle sera showrunnée par T.J. Brady (The Chi, Shooter) et Rasheed Newson (The 100), tandis que Morgan Cooper sera au scénario. De qui s'agit-il ? De la personne à l'origine de ce projet. En 2019, il avait réalisé un faux trailer sombre d'un reboot du Prince de Bel-Air qui s'était retrouvé au centre d'un énorme buzz et avait attiré l'attention de Will Smith.

Le casting déjà dévoilé

Pour l'heure, on ne sait pas encore à quelle date sera diffusée la série, ni si celle-ci sera disponible en France. Malgré tout, le casting a déjà été dévoilé. Et pour ce projet qui sera scruté par tous les fans, l'équipe créative a tenté de nombreux paris avec des acteurs qui sont, pour beaucoup, méconnus du grand public. Pour Jabari Banks, le nouveau Will, il s'agira même... de son tout premier rôle !

Jabari Banks sera Will Smith