Le Prince de Bel-Air : le reboot officiellement commandé pour deux saisons !

Quand on vous dit que la mode des reboots n'est pas terminée, on ne plaisante pas ! Depuis quelques années, les chaînes et plateformes ont fait revivre de nombreuses séries, avec ou sans les acteurs originaux. Après X-Files, Twin Peaks, Heroes, Charmed et alors que des reboots de Gossip Girl et Pretty Little Liars sont en cours de développement, c'est une sitcom complètement culte des années 90 qui reviendra bientôt sur nos écrans : Le Prince de Bel-Air.

Deux saisons pour le retour du Prince de Bel-Air !

C'est maintenant officiel : cette nouvelle version du Prince de Bel-Air aura au moins deux saisons sur Peacock, le service de streaming de NBCUniversal lancé en juillet 2020 aux Etats-Unis et qui prépare également des reboots de Sauvés par le gong et Battlestar Galactica. C'est Will Smith qui a annoncé la nouvelle en vidéo sur les réseaux sociaux : dans les images, il apprend à Morgan Cooper, réalisateur, et Chris Collins, co-scénariste, que la série verra bien le jour. Selon Deadline, de nombreuses chaînes et plateformes étaient intéressées par cette série, Netflix étant la dernière à être en compétition avec Peacock pour remporter le projet.