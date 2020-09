Le Prince de Bel-Air : les acteurs bientôt de retour pour un événement spécial

Le Prince de Bel Air (presque) de retour

24 ans après la diffusion de son dernier épisode, Le Prince de Bel Air va bientôt effectuer son grand retour sur nos écrans. Cependant, ne vous emballez pas, Will Smith ne va pas reprendre son célèbre rôle de Will aux côtés d'Alfonso Ribeiro (Carlton) dans une saison inédite. A l'instar du casting de Friends, les acteurs de la cultissime comédie des années 90 vont simplement se retrouver au cours d'une émission attendue sur HBO Max.

D'après TVLine, Will Smith (Will), Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Aunt Viv No. 2), DJ Jazzy Jeff (Jazz) et Alfonso Ribeiro (Carlton) seront ainsi tous réunis sur un même plateau en septembre prochain afin de "revenir sur la série et son impact culturel depuis ses débuts". De quoi ainsi s'attendre à quelques anecdotes croustillantes et vidéos inédites des coulisses de la série.

Le reboot présenté ?

Par ailleurs, ce talk show exceptionnel - qui verra "des invités surprises débarquer" (réconciliation à venir entre Will Smith et Janet Hubert, la première Tante Viviane ?), pourrait également être l'occasion pour Will Smith de présenter officiellement le projet de reboot actuellement dans les cartons.

On l'a récemment appris, le comédien a désormais pour ambition d'adapter un court-métrage de Morgan Cooper posté en ligne en 2019, qui avait la particularité de rendre hommage à la célèbre comédie tout en transposant son univers dans une ambiance un peu plus réaliste et donc dramatique. Un projet très mystérieux (quel casting ? sur quelle chaîne ? 100% drama ou plutôt dramédie dans le ton ?) qu'il serait intéressant d'expliquer pleinement au public. A l'époque du mouvement Black Lives Matter, ce reboot du Prince de Bel Air - qui était déjà pertinente sur le sujet à l'époque, aurait en effet une belle carte à jouer.

Enfin, pour les déçus qui s'attendaient à une véritable suite de la série, sachez une chose : cela n'arrivera jamais. Les comédiens n'ont cessé de le déclarer, suite à la mort de James Avery - l'inoubliable interprète d'Oncle Phil, Will Smith et les autres n'ont aucunement envie de revenir sans lui à leurs côtés.