Kylian Mbappé : ses parents divorcent, nouvelle épreuve pour la star du PSG

Kylian Mbappé, ses parents divorcent : sa maman Fayza Lamari se confie

Période difficile pour Kylian Mbappé ! Boudé par une partie des supporters du PSG après ses envies de départ au Real Madrid, en conflit avec ses coéquipiers après avoir traité Neymar de "clochard" en plein match, vexé après l'Euro raté des Bleus, l'attaquant enchaîne les "crises".

Aujourd'hui, c'est du côté de sa vie perso que les complications surgissent. Les parents de Kylian Mbappé divorcent. Sa mère Fayza Lamari a en effet révélé au Parisien, ce jeudi 7 octobre 2021, s'être séparée de Wilfried Mbappé. "Nous nous sommes séparés il y a plusieurs mois avec son papa. Donc Kylian alterne entre son père et moi" explique-t-elle.

La maman de Kylian Mbappé a précisé à propos de son fils : "Il a aussi son appartement, donc il commence à s'émanciper, mais il a un vrai besoin d'être avec nous, même si on ne le voit quasiment jamais à cause des matchs tous les trois jours". "Et dans sa vie professionnelle, je suis avant tout sa maman, mais je m'occupe aussi avec l'avocate de sa communication, son image et les projets sociétaux et autres qu'il souhaite mettre en place" a-t-elle expliqué, alors que "son papa s'occupe, lui, de toute la partie football. On se complète bien".

"Pendant de nombreuses années, j'ai souhaité rester dans l'ombre"

La mère de Kylian Mbappé est aussi revenue sur les rumeurs concernant son enfant. Le sportif aurait été en guerre avec Antoine Griezmann pendant l'Euro, a été critiqué après son penalty et serait une diva en équipe de France. "Pendant de nombreuses années, j'ai souhaité rester dans l'ombre et continuer à travailler. Mais après l'Euro 2021, ça devenait fantasmatique à mon sujet. On inventait tout et son contraire. Donc j'ai fait ma première sortie sur Twitter. Et puis j'ai dit STOP, il faut que je parle. Pour les familles, les grands-mères, ça va trop loin. Kylian ne peut pas passer de gendre idéal à diablotin" a-t-elle déclaré.

Ce moment délicat traversé par Kylian Mbappé et sa famille pourrait-il avoir un lien avec tous les récents déboires de la star du PSG ? Difficile à dire. En attendant des jours meilleurs, les supporters des Bleus seront en tout cas derrière lui ce soir pour la demi-finale de Ligue des nations, France - Belgique.