Kylian Mbappé veut (toujours) quitter le PSG : sa mise au point après son transfert raté cet été

Kylian Mbappé veut quitter le PSG : sa mise au point après son transfert raté cet été

Le PSG et Kylian Mbappé, une histoire d'amour sur le point de se terminer. Lassé des rumeurs à son encontre, notamment depuis l'offensive du Real Madrid cet été et le non-renouvellement de son contrat, le Champion du Monde 2018 avec l'équipe de France et pote de Karim Benzema a tenu à rétablir la vérité sur sa situation au club et confirmer son intention de quitter Paris.

J'ai vu il a dj fait les mois de pravis avant de lcher l'appart — Mou (@GucciMouns) October 4, 2021

Je crois que les cartons sur la photo ... On est pas trs loin du plus gros doigt d'honneur dans l'histoire du club, il manque plus que "Dmnageurs Madrilnes" sur les cartons... https://t.co/06YCDbJmPT — Bruno Salomon (@bruno_salomon) October 4, 2021