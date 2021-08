Kylian Mbappé a "envie de partir" du PSG pour le Real Madrid : la mise au point de Leonardo

Kylian Mbappé veut quitter le PSG

Gagner la première Ligue des Champions du PSG aux côtés de Lionel Messi (nouvelle recrue) et Neymar OU sortir de l'ombre des plus grandes stars du foot pour devenir la tête d'affiche du Real Madrid ? A en croire Leonardo, le directeur sportif du club parisien, Kylian Mbappé a fait son choix. Et celui-ci ne devrait pas faire plaisir aux supporters.

Tandis que le Champion du Monde 2018 sera en fin de contrat l'an prochain, celui-ci se verrait ailleurs dès cet été. "Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair", a confessé Leonardo auprès de RMC, avant d'ajouter plus loin, "S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir". Et ça tombe bien, le Real Madrid a justement fait une offre cette semaine afin d'acheter le joueur (on parle d'une proposition de transfert aux alentours de 160 millions d'euros).

Le PSG ne ferme pas la porte au Real Madrid mais...

De quoi comprendre que Kylian Mbappé va donc partir cet été ? Ce n'est pas si simple. Si Leonardo a effectivement laissé entendre que le PSG était dos au mur cette année en sous-entendant que l'attaquant français a déjà refusé deux offres de prolongation de contrat au PSG, "une au niveau des tops joueurs de l'effectif il y a deux mois et une au-dessus de ces joueurs très récemment", alors qu'il serait tenu par une promesse faite au club, "Kylian a toujours promis qu'il ne partirait pas libre du club. C'est toujours ce qu'il nous a dit" (traduction : il faut le vendre maintenant, Mbappé n'a aucun intérêt à prolonger pour être vendu un an plus tard alors qu'une offre est déjà sur la table), les dirigeants ne comptent pas faciliter la tâche à leur concurrent espagnol.

"Si un joueur veut partir, c'est à nos conditions, a notamment martelé Leonardo, peu satisfait de la première offre reçue par le Real Madrid. On considère l'offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd'hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n'est pas suffisante. (...) C'est moins que ce qu'on l'a payé."

... guerre d'ego des deux côtés

Aussi, avec l'espoir de faire monter les enchères, le directeur sportif a tenté un coup de bluff peu crédible afin de mettre la pression sur le Real Madrid en assurant que le PSG n'était pas en position de faiblesse, "On n'a jamais ouvert la porte à un départ. JAMAIS. [Avec Nasser] on défend le club. Notre objectif, c'est de le prolonger et de le garder".

Puis, afin de contraindre le Real à sortir le portefeuille pour ne pas passer pour des méchants, Leonardo n'a ensuite pas hésité à critiquer le comportement des dirigeants Madrilènes, "ça ressemble à une stratégie pour avoir un non de notre part, pour montrer qu'ils ont tout essayer et d'attendre un an pour l'avoir libre. Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c'est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur. C'est inacceptable pour nous".

Bref, un coup de poker menteur vraiment pas subtil de la part de Leonardo qui passe son temps à se contredire dans cette interview, qui ouvre pour la première fois la porte à un départ de Kylian Mbappé dans les jours à venir. Et quand on sait que le mercato prendra fin le 31 août 2021, la dernière semaine s'annonce aussi décisive que mouvementée. Après tout, en cas de départ du français, le PSG sera lui-même obligé de s'activer en urgence pour le remplacer par un autre joueur.