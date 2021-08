Kylian Mbappé : le coup de pression de son président à la conf de Messi, avant un départ du PSG ?

Quel avenir pour Kylian Mbappé ?

Incroyable mais vrai, Lionel Messi est désormais un joueur du PSG. Pourtant, là où tous les joueurs à FIFA s'enflamment déjà à l'idée d'une attaque Neymar-Mbappé-Messi, ce trio infernal pourrait en réalité ne jamais voir le jour. En cause ? Depuis plusieurs mois maintenant, l'avenir du champion du monde 2018 dans le club parisien est incertain.

A un an de la fin de son contrat avec le PSG, on ne sait en effet toujours pas si Kylian Mbappé jouera encore en Ligue 1 cette saison. Officiellement, le joueur a toujours déclaré qu'il attendait un projet sportif cohérent à Paris afin de réfléchir à son futur. Officieusement, l'attaquant aurait déjà la tête ailleurs et rêverait de retrouver son BFF Benzema au Real Madrid.

Le coup de pression de Nasser al-Khelaïfi contre le joueur

Une incertitude qui frustre de nombreux fans, mais également Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG. Visiblement lassé de ne pas savoir s'il pourra compter sur KM7 cette année, s'il partira libre l'an prochain sans avoir renouvelé son contrat (ce qui serait un gros coup dur financier), ou s'il devra s'en séparer cet été, il a donc profité de la conférence de presse de Lionel Messi pour lui envoyer un petit tacle.

Interrogé sur l'avenir de Kylan Mbappé à Paris, Nasser al-Khelaïfi a tout simplement mis son joueur face à ses propres contradictions et son propre silence frustrant, "Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a plus d'excuse pour faire quelque chose d'autre". Autrement dit, si Mbappé s'en va cet été ou l'an prochain gratuitement, cela signifiera qu'il n'a jamais voulu rester au PSG et qu'il a simplement joué la montre et avec le coeur des fans.