Lionel Messi au PSG : Ligue des Champions, Barcelone, Neymar... Résumé de sa conférence de presse

Lionel Messi, nouveau joueur du PSG

Le monde du football est victime d'une terrible gueule de bois. Alors que l'on imaginait Lionel Messi terminer sa carrière européenne au FC Barcelone, l'attaquant a finalement été contraint de quitter le club de sa vie cet été. Contraint ? Oui, car si lui et le Barça s'étaient mis d'accord pour prolonger l'aventure, c'est la Liga qui a décidé de ne pas valider son nouveau contrat. Une situation difficile à vivre pour le joueur, en attestent ses larmes durant sa conférence de presse et ses "je voulais rester", qui a néanmoins déjà rebondi.

Conscient qu'il ne pouvait pas rester sans club trop longtemps alors même que la saison de foot 2021/2022 débute progressivement, c'est au PSG que le sextuple Ballon d'Or a donc posé ses valises. Une destination qui lui permet dès à présent de sécher ses larmes avec des mouchoirs en soie grâce à son contrat en or (on parle d'une prime à la signature de 50 millions d'euros, d'un salaire annuel de 37 millions d'euros accompagné de possibles bonus jusqu'à 13 millions d'euros), et de rester toujours aussi compétitif.

L'attaquant vise la Ligue des Champions

Ce mercredi 11 août 2021, Lionel Messi s'est ainsi présenté à la presse lors d'une conférence organisée à Paris. A cette occasion, l'homme aux multiples records a tenu à rassurer les fans sur son état d'esprit : il reste triste d'avoir quitté l'Espagne, mais il se sent bien à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre, "Tout le monde sait comment je suis parti de Barcelone, ça a été vraiment très dur. Mais à peine arrivé ici, je me sens très heureux. Je suis enthousiaste à l'idée de m'entraîner".

Le pote de Neymar ne l'a en effet pas caché, s'il a privilégié le PSG au FC Nantes, c'est parce qu'il connait la qualité de l'équipe et qu'il possède déjà de nombreux potes au club, "Il y a eu des arrivées spectaculaires en plus des joueurs qu'il y avait déjà. Je vais jouer avec les meilleurs, c'est agréable à vivre au quotidien." Puis, il l'a ensuite assuré, son objectif principal est désormais de profiter de la qualité de ses nouveaux coéquipiers afin de remporter la Ligue des Champions à défaut de la Coupe de la Ligue, injustement annulée, "J'arrive dans une équipe pratiquement aboutie, au-delà des recrues arrivées cet été. Mon rêve est de soulever une nouvelle fois la Ligue des champions".