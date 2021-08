Lionel Messi en larmes : "Je voulais rester au Barça", sa conf émouvante avant son arrivée au PSG

La Pulga ne voulait pas quitter le Barça

Oui, là où les supporteurs du PSG célèbrent déjà sa future arrivée en France et rêvent de Ligue des Champions, Lionel Messi n'a pas hésité à préciser qu'une telle trajectoire n'était absolument pas dans sa tête il y a encore quelques jours, "Je voulais rester mais cela n'a pas été possible à cause de l'histoire de la Liga". Selon lui, il avait au contraire tout fait pour poursuivre son histoire avec le Barça, quitte à faire de nombreux sacrifices financiers, avant de voir le président du championnat Espagnol mettre fin à sa volonté, "Je l'ai dit, j'ai fait tout ce qui était possible, mais ce ne fut pas possible. Je n'ai rien d'autre à dire de plus, je ne peux pas, on a fait le maximum. J'avais baissé mon salaire de 50%. (...) On était tous convaincu que j'allais rester, on avait tout bouclé, il n'y avait aucun problème".

Puis, entre deux nouvelles crises de larmes, Lionel Messi - qui pourrait être présenté sous ses nouvelles couleurs parisiennes dès ce mardi 10 août devant la Tour Eiffel, a confessé ne pas être dans un état émotionnel très positif à l'heure actuelle, "Lorsque j'ai appris la nouvelle, mon sang s'est glacé. J'étais très triste et ce fut difficile. Je me sens toujours mal. (...) Il n'y aura pas de retour en arrière. Je dois accepter. Je ne voulais pas partir parce que c'est le club que j'aime."

Des supporteurs inconsolables

Des révélations qui laissent entendre que l'intérêt de Messi envers le PSG ne serait donc que financier (même s'il compte bien continuer à gratter quelques trophées pour battre le record de Dani Alves), et qui ne sont pas passées inaperçues auprès des fans du FC Barcelone.

Ce dimanche, de nombreux supporteurs se sont amassés autour du Camp Nou (le stade du club) afin de déclarer leur amour pour Messi et partager leur tristesse de le voir partir dans de telles conditions. De quoi nous rappeler que Messi et le Barça c'était plus qu'une simple histoire, mais que les histoires d'amour finissent souvent mal...