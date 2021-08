Lionel Messi quitte le Barça : haine des supporters, arrivée possible au PSG... les réseaux craquent

Alors Messi au PSG, rêve ou réalité ? Même les grands clubs sont impactés par la pandémie de coronavirus et le club parisien fait partie des favoris pour accueillir La Pulga. Car au PSG, l'Argentin retrouverait ses amis Neymar et Di Maria. Et surtout, selon The Athletic, depuis l'annonce de son départ du FC Barcelone, Lionel Messi serait entré en contact avec Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

Sauf que selon L'Equipe, sa venue serait jugée "pas réaliste" en interne. Et ce pour deux raisons. L'aspect financier d'abord. "Il y a un peu plus d'un mois, ses dirigeants ont présenté devant la DNCG un budget prévisionnel pour la saison 2021-2022 qui prévoit des pertes comprises en 250 et 300 M€" a rappelé le média. Et la deuxième raison s'appelle Kylian Mbappé : "la priorité absolue est aujourd'hui de prolonger Mbappé (22 ans) plutôt que de se lancer à l'assaut de Messi (34 ans)".

Manchester City, l'autre club possible pour Messi ?

Le seul autre club, en dehors du PSG, qui pourrait financièrement signer avec Messi serait Manchester City. Et en plus, L'Equipe souligne que "Pep Guardiola, qui l'a dirigé quatre saisons durant au Barça (2008-2012), est toujours aux commandes du club anglais et les Messi entretiennent de bonnes relations avec les Catalans Ferran Soriano (le directeur exécutif des Citizens) et Txiki Begiristain (son directeur du football)". Mais Manchester City aurait "renoncé". Pourquoi ? "La signature du milieu offensif Jack Grealish pour 100 millions de livres (environ 117 M€) ne favorise pas l'arrivée de l'Argentin" a expliqué le journal.

Ce que le média envisage ? "Si aucune solution ne se concrétise en Europe, il pourrait revoir ses plans et débarquer aux États-Unis plus tôt qu'il ne l'imaginait".

Autre possibilité, comme l'écrit So Foot, "le FC Barcelone pourrait, à travers cette annonce historique et rocambolesque, tenter un coup de pression dantesque pour faire plier la Liga et ainsi obtenir un coup de pouce". Et alors là, ce serait un jeu dangereux...