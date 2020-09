Lionel Messi reste officiellement au FC Barcelone : il s'explique et tacle la direction de Bartomeu

Lionel Messi reste au Barça

C'est officiel, Lionel Messi que l'on annonçait partant pour Manchester City va finalement rester au FC Barcelone. En tout cas, il sera toujours un joueur de l'équipe pour la saison 2020/2021 à venir. Alors qu'un véritable drame et une bataille juridique semblaient se mener en coulisses entre le meilleur joueur de l'Histoire et la direction de Bartomeu, le meilleur buteur de la Liga a pris la décision de mettre ses envies d'ailleurs (temporairement) de côté.

"Je vais continuer au Barça et mon attitude ne va pas changer, qu'importe mes envies d'ailleurs avant. Je donnerai toujours le meilleur" a dans un premier temps déclaré Lionel Messi à Goal, avant d'ajouter, "Je veux toujours gagné. Je suis un compétiteur et je déteste perdre. Je veux toujours le meilleur pour le club, pour le vestiaire et moi-même."

L'absence de projet au centre de tout

Et à la question "pourquoi voulait-il partir ?" alors même que lui et le FC Barcelone ont toujours vécu l'une des plus belles histoires d'amour footballistiques [il est au club depuis 2001], la réponse est simple : il n'était (n'est ?) plus heureux ici, "Je voulais partir parce que je voulais passer mes dernières années de football en étant heureux. Et dernièrement, je n'ai pas été heureux au sein du club. (...) Cela a été une année difficile, j'ai beaucoup souffert à l'entrainement, durant les matchs, dans le vestiaire. Tout devenait de plus en plus difficile pour moi et j'en suis venu à réaliser qu'il était temps d'aller chercher de nouvelles ambitions."

Puis, il l'a tristement précisé, "Décider que c'était ailleurs que ça pourrait être mieux pour moi, ça n'a pas été facile. Mais j'ai ressenti le besoin de changement, de nouveaux défis. (...) J'ai toujours pensé que je finirais ma carrière ici".

L'homme aux 6 Ballons d'Or l'a en effet rappelé, cela fait déjà quelques années que le club est incapable d'aller dans la bonne direction, la faute à des dirigeants qui ne comprennent rien à l'équipe, "Je l'ai déjà dit à l'époque, on ne nous a jamais donné le soutien nécessaire pour gagner la Ligue des Champions. (...) Je veux être en mesure de rivaliser au plus haut niveau, gagner des titres, rivaliser pour la Ligue des Champions. Vous pouvez gagner ou non, c'est un trophée difficile, mais vous devez être en mesure de rivaliser."

Bartomeu en prend pour son grade

En parlant de la direction, Lionel Messi - qui n'est pourtant pas du genre à critiquer publiquement les autres, n'a pas hésité à remettre en cause Josep Maria Bartomeu, l'actuel président du Barça, pour sa gestion "désastreuse" du FC Barcelone. S'il a toujours refusé d'aller jusqu'au tribunal pour obtenir son transfert, d'où son envie de rester cette année, "jamais je n'irai au tribunal contre le Barça, qui est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis que je suis arrivé. C'est le club de ma vie, j'y ai fait ma vie ici. Le Barça m'a tout donné et je lui ai tout donné", il conserve une réelle rancoeur envers Bartomeu, un président qui est déjà sous le coup d'une enquête pour différents motifs très importants (corruption / il aurait payé une société pour critiquer les joueurs, leurs proches et des concurrents à son poste).

"J'ai dit au président [qu'il ne se sentait plus heureux au Barça] et il m'a toujours répondu qu'à la fin de la saison, j'aurais le choix de partir ou non. Mais au final, il n'a pas tenu parole". Lionel Messi a également ajouté, "J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici, que je voulais rester ici. Que je voulais un projet gagnant, gagner des titres avec le club afin d'étendre un peu plus la légende de Barcelone. Mais la vérité c'est qu'il n'y a plus aucun projet depuis longtemps. Ils jonglent et couvrent des trous au fur et à mesure."

Parti pour rester ?

A l'heure actuelle, il est difficile de savoir précisément si Lionel Messi aura encore l'intention de quitter le club à la fin de la saison. On le sait, une motion de censure a été lancée afin de faire partir Bartomeu d'ici les prochaines semaines et, dans le pire des cas, de nouvelles élections seront organisées en mars prochain afin d'élire une nouvelle direction. Or, un candidat très important avec de vraies idées [Victor Font] pourrait s'attirer les faveurs du joueur et le convaincre de rester.

Seule certitude pour le moment, Lionel Messi se battra jusqu'au bout pour son club, "Je ne sais pas encore ce qu'il va se passer, il y a un nouveau coach et de nouvelles idées. C'est bien. Mais on va voir comment l'équipe va réagir et si ça va nous permettre de rivaliser au haut niveau. Tout ce que je peux dire, c'est que je reste pour l'instant et que je vais tout donner."

Les histoires d'amour finissent mal en général, espérons que celle-ci n'en fasse pas partie.