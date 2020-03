Lionel Messi et les joueurs du Barça baissent leurs salaires de 70% pour aider les autres salariés

Les joueurs du FC Barcelone baissent leurs salaires de 70%

Comme Cristiano Ronaldo ou encore Roger Federer, Lionel Messi a fait des dons pour des hôpitaux et/ou des familles en cette période de confinement. De quoi aider un maximum de personnes en pleine pandémie du coronavirus. Et ce n'est pas tout. Vu que plusieurs employés du FC Barcelone se retrouvent au chômage partiel à cause du Covid-19 (un problème qui touche aussi d'autres clubs de foot), le recordman du Ballon d'Or et ses coéquipiers vont baisser leur salaire de 70%. Ainsi, les autres salariés du Barça pourront continuer d'être payés à 100% de leur salaire.

C'est Lionel Messi qui a confirmé dans un communiqué de presse posté sur Instagram que lui et le reste de l'équipe catalane vont se mobiliser pour les salariés de leur club : "Avant tout, nous voulons clairement affirmer que notre volonté a toujours été d'appliquer une baisse des salaires, parce que nous avons pleinement conscience que la situation est exceptionnelle et nous avons toujours été les premiers à avoir aidé le club quand il nous l'a été demandé. Nous l'avons même fait de notre propre initiative quand nous estimions que c'était nécessaire et important".