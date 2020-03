Lionel Messi : gros fail, le journal de M6 le confond... avec son sosie

En cette période compliquée de coronavirus et de confinement, ça fait du bien de rigoler un petit peu. Et cette fois-ci, c'est grâce à M6 que l'on a le droit à notre fou-rire du jour. Ce samedi 28 mars, dans le journal du 12:45 présenté par Nathalie Renoux, on en effet assisté au plus beau fail de ce début d'année.

M6 confond Messi avec son sosie

Au programme ? A l'occasion du lancement d'un reportage sur la générosité des sportifs face à cette crise sanitaire, la réalisateur a souhaité mettre à l'écran deux exemples en la matière : le tennisman Roger Federer et le footballeur Lionel Messi. Problème ? Comme l'ont remarqué les internautes, il ne s'agissait pas du véritable argentin.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, l'équipe du journal a au contraire confondu le récent Ballon d'Or avec... son sosie iranien. Et s'il est vrai que la ressemblance est frappante, cette erreur n'est pas passée inaperçue et fait désormais marrer tout le monde sur Twitter. Du moment que le 12:45 ne confond pas Cristiano Ronaldo avec sa statue à l'aéroport de Madère, l'honneur est sauf.