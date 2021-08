Maillot de Lionel Messi au PSG : non, il n'est pas en rupture de stock, voici où l'acheter

Après l'avoir critiqué, moqué, insulté pendant des années, la faute à ses performances incroyables avec le FC Barcelone, notamment contre leur club, les supporters du PSG sont désormais aux pieds de Lionel Messi. Nouvelle recrue officielle de l'équipe parisienne suite à son départ surprise (et non souhaité) du Barça, l'attaquant argentin est en effet devenu en quelques jours la nouvelle coqueluche des fans (petite pensée pour Kylian Mbappé).

Le maillot de Messi s'arrache

Preuve de ce nouvel amour entre le sextuple ballon d'or et les supporters du PSG ? Le maillot de la star est déjà (quasiment) en rupture de stock. En effet, quelques heures seulement après l'officialisation de son arrivée et l'annonce de son nouveau numéro (Lionel Messi portera exceptionnellement le n°30, c'est Neymar qui gardera le n°10), son maillot s'arrache plus rapidement qu'espéré.

Résultat, il suffit de faire un tour sur Internet pour se rendre compte que trouver un maillot de Messi équivaut à une chasse aux trésors. Sur la boutique en ligne du club, il est notamment annoncé que celui-ci est actuellement en précommande face aux trop nombreuses requêtes. Et forcément, aucune date de sortie précise n'a encore été dévoilée afin d'éviter les faux espoirs. En espérant tout de même que l'attente sera moins longue que pour le maillot de l'Equipe de France, doublement étoilé, au lendemain de la victoire en Coupe du Monde 2018.

Quelques solutions possibles

Toutefois, cela ne signifie pas réellement qu'un tel trésor est impossible à obtenir. En revanche, les solutions possibles sont minimes et peu enthousiasmantes. Ainsi, sur le site de Nike, il est possible d'acheter un maillot Messi domicile (rouge et bleu) à la condition de choisir la version "authentique" à 139€ (là où la version "classique" est à 90€), et d'y rajouter 15€ de flocage. Trop cher pour vous ? Il reste alors la solution du maillot extérieur classique (blanc et rose) à 90€ + 15€ de flocage. Le twist ? Ce midi, il ne restait plus que des maillots tailles L ou XL, qui devraient partir très rapidement.

A noter que ces problèmes de stock ne concernent que la version "Homme". Toujours chez Nike, la version "Femme" du maillot classique domicile pour Messi est disponible, à l'heure où l'on écrit ces lignes, dans les tailles XS, S, M, L.

File d'attente hallucinante dans Paris

Et du côté de la boutique du PSG sur les Champs-Elysées ? Ne rêvez pas, le constat sera bientôt le même, puisqu'il fallait se lever tôt pour espérer repartir avec le Graal. A en croire de nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux, une file d'attente d'une centaine de mètres était déjà présente avant même l'ouverture du magasin.

Oui, les supporters de foot ne pourront plus se moquer des ados fans de BTS et autres stars de musique prêts à faire la queue durant des heures pour obtenir des places de concert.