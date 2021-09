Kylian Mbappé traite Neymar de "clochard" en plein match, tensions à venir au PSG ?

Les problèmes de passes de Kylian Mbappé

Petit retour en arrière : le 8 juin 2021, à la suite d'un match de préparation de l'équipe de France contre la Bulgarie avant l'Euro 2020, Olivier Giroud - pourtant auteur d'un doublé ce soir-là, profitait d'une interview pour confesser son regret de ne pas toujours recevoir la balle lors de ses appels. Une phrase anecdotique mais qui avait rapidement piqué l'égo de Kylian Mbappé, qui s'était senti visé par cette remarque.

Aussitôt, le numéro 10 des Bleus avait pris la mouche au point de bouder durant plusieurs jours pendant les entrainements et de vouloir organiser une conférence de presse en urgence afin de s'expliquer sur son manque de passes envers Giroud et son jeu différent quand Karim Benzema est sur le terrain ou non. De quoi faire grimper les tensions à l'intérieur du groupe et possiblement expliquer l'échec de la France durant la compétition...

Vexé, Kylian Mbappé s'attaque à Neymar

Ce samedi 25 septembre 2021, la roue tourne a finalement tourné. A l'occasion du match du PSG contre Montpellier (2-0), c'est cette fois-ci Kylian Mbappé qui a été surpris en train de critiquer son coéquipier Neymar à cause... d'un supposé manque de passes à son encontre. Le twist ? Là où Giroud était resté sobre dans sa remarque, Mbappé se serait quant à lui montré nettement moins aimable envers le Brésilien.

Ainsi, après avoir vu Julian Draxler marquer un but sur une passe de Neymar, Kylian Mbappé - alors installé sur le banc après avoir été remplacé, n'aurait pas hésité à faire parler sa frustration en lâchant à Idrissa Gueye, "Ce clochard, il ne me fait pas la passe". Un clash aussi puéril que mesquin capté par les caméras de Canal+ (il faut lire sur ses lèvres pour comprendre ce qu'il dit), qui a fait le tour du monde.

Grosses tensions au PSG ?

Quelques minutes après la diffusion de ces images, les supporters brésiliens, en colère contre ce coup de gueule injustifié, n'ont en effet pas tardé à réaliser des compilations de toutes les passes de Neymar pour Mbappé, gâchées ensuite par les gros ratés du Français. De quoi comprendre que la guerre est déclarée entre les deux camps ? Que l'amitié entre Neymar et Mbappé, qui se sentirait isolé avec l'émergence du clan sud-américain dans l'équipe, est terminée ? A priori, la réponse (officielle) est non.

Là où les Brésiliens ne devraient pas pardonner cette remarque déplacée, Neymar - qui a désormais retrouvé son BFF à Paris en la personne de Lionel Messi, ne serait pas du genre boudeur. Au contraire, tandis que l'entourage de Kylian Mbappé (qui n'a pas démenti les propos) a tenu à dédramatiser cet événement auprès du magazine l'Equipe en assurant qu'il n'est pas utile de "surinterpréter cette phrase", l'ex-Barcelonais aurait fait comme si de rien n'était dès le lendemain à l'entrainement en rigolant avec tout le monde, dont "KM7".

On attend désormais avec impatience le match contre Manchester City en Ligue des Champions ce mardi 28 septembre 2021 pour suivre la complicité du duo sur le terrain.