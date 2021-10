Kylian Mbappé prêt à quitter les Bleus ? "Si l'équipe de France est plus heureuse sans moi..."

Entre son individualisme remarqué sur le terrain, son embrouille avec Olivier Giroud en coulisses ou son tir au but loupé face à la Suisse, c'est peu dire queKylian Mbappé n'a pas brillé pour son talent durant l'Euro 2020 organisé cet été. Un échec qui n'est pas passé inaperçu et qui a donc entrainé de nombreuses critiques importantes et moqueries de la part du public à la hauteur des attentes placées en lui.

L'équipe de France sans Kylian Mbappé ?

Or, comme l'a confié l'attaquant du PSG dans une interview accordée à L'Equipe, son égo n'a pas totalement apprécié d'être la cible de telles remarques considérées comme injustifiées après son raté face au gardien Suisse. Résultat, il ne l'a pas caché, il était prêt à faire une pause avec les Bleus afin de digérer cette déception.

"J'ai toujours mis l'équipe de France au-dessus de tout et je la mettrai toujours au-dessus de tout, a-t-il ainsi déclaré avec fermeté, avant de préciser plus loin, Je n'ai jamais voulu être un problème. Mais à partir du moment où j'ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème... Le plus important, c'est l'équipe de France, et si l'équipe de France est plus heureuse sans moi, c'est comme ça."

"Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre"

Oui, alors que c'est Olivier Giroud qui a été sacrifié par Didier Deschamps en équipe de France afin de ne pas brusquer sa relation avec Karim Benzema, Kylian Mbappé vient bel et bien d'assurer qu'il était de son côté prêt à rendre son maillot. Un état d'esprit étonnant pour un compétiteur, mais qu'il estime logique au regard des échos qu'il aurait reçus.

"C'est ce qu'on m'a fait ressentir [qu'il était un problème pour l'EDF, ndlr] et c'est ce que j'ai ressenti, a confié le joueur. Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné."

Mbappé victime d'insultes racistes et peu soutenu

Pour quelle raison a-t-il finalement changé d'avis [il était présent lors du rassemblement des Bleus en septembre] ? Kylian Mbappé n'a rien dévoilé à ce sujet. Toutefois, il n'a pas hésité à confier que l'autre raison derrière sa volonté de s'éloigner des tricolores était liée au manque de soutien reçu par la famille de l'EDF à la suite de son penalty raté cet été.

Attention, n'allez pas croire qu'il lui était impossible d'assumer son propre échec. En revanche, s'il a récemment accepté une entrevue secrète avec Noël Le Graët (président de la FFF), c'était pour lui exprimer son mécontentement vis-à-vis de la gestion de ses dirigeants face aux attaques racistes dont il aurait été victime dès l'élimination de la France à l'Euro.

"Je ne me suis pas plaint pour un penalty, ce n'est pas vrai. Ce dont je me suis plaint auprès de lui, c'est d'avoir été insulté et traité de "singe" pour un penalty. Ce n'est pas la même chose, a déploré Mbappé. Ce qui m'a choqué, encore une fois, c'est de me faire traiter de singe pour un penalty. C'est pour cela que je voulais du soutien, pas parce que j'ai tiré mon penalty à gauche et que Sommer l'a arrêté".

Reste désormais à savoir si cette mise au point importante suffira à l'alléger d'un poids et lui permettra d'être de nouveau décisif avec l'équipe de France. Rendez-vous ce jeudi 7 octobre 2021 lors de la demi-finale de la Ligue des Nations face à la Belgique pour le savoir.