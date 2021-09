Olivier Giroud boycotté de l'Equipe de France pour Martial, les fans en colère contre Deschamps

Ce jeudi 30 septembre 2021, Didier Deschamps a annoncé sa nouvelle liste pour le prochain rassemblement de l'Equipe de France qui affrontera le 7 octobre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Or, si Olivier Giroud a amplement participé à cette qualification (3 buts en 6 matchs), le sélectionneur a une nouvelle décidé de se passer de ses services.

Deschamps boycott encore Olivier Giroud

La raison ? Interrogé par la presse sur cette absence incompréhensible au regard de son statut chez les Bleus et de son rôle à l'AC Milan, Didier Deschamps a sans surprise sorti sa plus belle langue de bois. Ainsi, plutôt que d'avouer qu'il est toujours en colère contre lui vis-à-vis de sa petite remarque qui a blessé l'égo de Kylian Mbappé juste avant l'Euro 2020 (une situation ironique quand on sait que Mbappé vient lui-même d'insulter Neymar de "clochard" au PSG pour la même chose), il a préféré sortir la carte "choix sportif".

"Je fais des choix sportifs par rapport à des joueurs qui sont là et qui ont donné satisfaction au dernier rassemblement. Je reste sur cette position et ce choix aujourd'hui" a-t-il ainsi expliqué aux journalistes présents sur place. Le problème ? Cette justification fait plus grincer les dents des supporters qu'autre chose.

Les supporters en colère

Et pour cause, tout le monde se souvient des rencontres totalement ratées des Bleus en septembre avec des matchs nuls contre la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine, et une animation offensive transparente et inquiétante (0 but pour Karim Benzema et Kylian Mbappé).

Pire, alors que Anthony Martial est aujourd'hui considéré par Deschamps comme le remplaçant d'Olivier Giroud, celui-ci présente des statistiques catastrophiques avec son club de Manchester United. Au programme ? 0 but depuis de le début de la saison et surtout... 98 minutes de temps de jeu sur les 6 derniers matchs de son club. Il a même passé l'intégralité de 3 rencontres sur le banc...

De fait, face à cette hypocrisie de la part de Deschamps et son ingratitude envers un joueur qui a toujours rendu de grands services avec les Bleus (sans jamais se plaindre de l'acharnement dont il a régulièrement été victime), les supporters de l'EDF critiquent une nouvelle fois ses choix et soutiennent à nouveau Olivier Giroud qui, le comble, fête son anniversaire aujourd'hui. Un boycott comme cadeau, on a connu mieux.