Olivier Giroud bientôt viré de l'Equipe de France ? Les supporteurs en colère contre Deschamps

Ce vendredi 20 août 2021, Didier Deschamps a accordé une interview au journal L'Equipe afin de revenir sur la débâcle de L'Equipe de France à l'Euro 2020. Toutefois, à la surprise générale, plutôt que de remettre en place les comportements déplorables de certains joueurs sur le terrain durant la compétition, le sélectionneur a préféré s'en prendre à Olivier Giroud, qui était pourtant remplaçant.

Olivier Giroud bientôt viré de l'Equipe de France ?

Trois mois après le tournoi, Didier Deschamps n'a visiblement toujours pas digéré la petite remarque du joueur du Milan AC à l'encontre de l'égoïsme de Kylian Mbappé, à la suite du match contre la Bulgarie. Il l'a déclaré au journal, "Ça, il le sait, je le lui ai dit : il n'avait pas à dire ça, c'est une certitude".

Pire, maintenant que Karim Benzema est revenu, il n'a pas hésité à critiquer son faible temps de jeu l'an passé, chose qu'il avait pourtant toujours défendu jusque-là, "Il joue une mi-temps [face à la Bulgarie] et il marque deux buts à la fin, voilà. La réalité est qu'il a plus joué là que les trois derniers mois avec son club. (...) Il n'avait pas de temps de jeu, il n'a pas fait la préparation à cause de la finale de la Ligue de champions. (...) Je ne suis pas magicien : on ne peut pas transformer un état athlétique et un état psychologique."

Enfin, pour finir, alors même qu'Olivier Giroud est sur les traces du record de buts de Thierry Henry et vient de se lancer un nouveau défi en Italie, qui devrait lui permettre de retrouver une place importante au sein d'une équipe, le sélectionneur a préféré ouvrir la porte à la retraite internationale de l'attaquant, qui se révèle toujours en forme (3 buts en 3 matchs de préparation cet été avec Milan), "Olivier et quelques autres, c'était en 2018, mais aujourd'hui on est en 2021 et je ne suis pas là pour donner des assurances à qui que ce soit. (...) Il y a toujours des pages qui se tournent, oui, à moins que les joueurs la tournent eux-mêmes, mais c'est rare. Après les compétitions, il y a des relais à prendre."

Les supporteurs en colère

Des propos inédits à l'encontre d'un joueur qui n'a jamais causé de problèmes avec les Bleus et qui a toujours fait le travail sur le terrain, qui n'ont pas fait plaisir à de nombreux supporteurs. Ainsi, là où Didier Deschamps, dans cette même interview, s'est montré particulièrement laxiste envers les comportements de Coman et Pogba face à la Suisse à l'Euro (le premier avait refusé de sortir, le second n'avait pas écouté les consignes défensives du coach), et a même sous-entendu que Kylian Mbappé bénéficiait d'un traitement de faveur sur le terrain, les Internautes ont profité de Twitter pour pousser un coup de gueule.

Entre ceux qui estiment injuste que Giroud prenne pour tout le monde, "Plus facile de taper sur Giroud que sur Mbappe et sa réaction d'enfant gâté", ceux qui jugent déplorable de s'en prendre à un joueur qui ne dit jamais rien, "Giroud qui se fait allumé alors qu'il a toujours été fidèle avec l'EDF et surtout il a bonne mentalité", et ceux qui critiquent l'hypocrisie de Deschamps, "Un peu trop facile de se décharger sur Giroud qui n'a rien demandé pour Deschamps. La situation du joueur il l'a connaissait bien avant l'Euro", on comprend que l'entraîneur de l'Equipe de France a perdu son totem d'immunité acquis avec la victoire lors de la Coupe du Monde 2018.

De quoi le motiver à garder Olivier Giroud encore quelques matchs avec Les Bleus ? A suivre.