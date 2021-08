Cruel Summer, Riverdale saison 5, Nine Perfect Strangers... le top 10 des séries à voir en août 2021

Only Murders in the Building

La saison 1 d'Only Murders in the Building arrive cet été, l'occasion de revoir Selena Gomez sur le petit écran. Après s'être fait connaître dans la série Les Sorciers de Waverly Place au côté de David Henrie, Selena Gomez s'est surtout tournée vers la musique en devenant une chanteuse à la renommée internationale.

Mais l'interprète de Good for You n'a pas pour autant lâché sa carrière d'actrice, enchaînant les rôles dans les films Bienvenue à Monte-Carlo, Spring Breakers ou encore plus récemment dans Un jour de pluie à New York de Woody Allen. Elle s'est même lancée dans la production avec 13 Reasons Why. Dans Only Murders in the Building, Selena Gomez fera son retour à la télé avec Steve Martin (Le Père de la mariée, Treize à la douzaine). L'histoire ? Trois inconnus passionnés par les meurtres vont se retrouver face à un vrai crime dans la vie et s'aider pour essayer de résoudre l'affaire.

Date de sortie : dès le 31 août 2021 sur Disney+.