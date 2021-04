The Walking Dead : un spin-off sur Negan ? Jeffrey Dean Morgan annonce un possible projet

Un spin-off sur Negan en projet

Afin de conclure la partie 3 bonus de la saison 10 de The Walking Dead, les créateurs de la série nous ont offert un épisode spécial en adaptant la courte histoire "Here's Negan" de Robert Kirkman, centrée sur les origines de Negan. Un moment qui était très attendu de Jeffrey Dean Morgan, son interprète, et qui a visiblement donné quelques idées à toute l'équipe.

Là où la saison 11 à venir est annoncée comme la dernière de la fiction horrifique, AMC et les producteurs ont déjà pour objectif d'étendre cet univers à travers de nombreux spin-offs. Or, à en croire Jeffrey Dean Morgan, une série dérivée consacrée à son propre personnage ferait aujourd'hui partie des projets à l'étude.

Jeffrey Dean Morgan en rêve

Interrogé par Conan O'Brien à ce sujet, le comédien a dans un premier temps confessé, "On verra [si ça se fait].. Mais c'est quelque chose qui est réellement en discussions". Puis, il l'a ensuite précisé, "Je crois que les producteurs ont quelques idées différentes, mais j'ai déjà eu des discussions sur la possibilité de poursuivre l'histoire de Negan."

Et forcément, il en est le premier excité. L'acteur l'a rappelé, le récent tournage de l'épisode "Here's Negan" l'a totalement hypé et a ravivé sa flamme envers ce personnage, "On a adapté cette histoire, qui est un peu un prequel sur la transformation de Negan, et j'ai pu tourner ça avec ma femme, ce qui était trop cool. C'était énorme. On s'est tellement amusés et je pense que cet épisode a plutôt bien fonctionné !"

Reste désormais à espérer que les producteurs entendront bien son message. Après tout, là où Negan est un peu coincé dans l'intrigue actuelle en se retrouvant confronté à un environnement qui lui est hostile, il existe encore beaucoup de matières à exploiter en envoyant le vilain vers de nouveaux horizons.