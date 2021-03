The Walking Dead saison 10 : le passé et la descente aux enfers de Negan ENFIN dévoilés

Le passé de Negan enfin dévoilé

On l'attendait avec impatience, il arrive enfin : le 4 avril prochain, AMC diffusera "Here's Negan", un épisode spécial de The Walking Dead centré sur le personnage de Jeffrey Dean Morgan. Un événement très attendu des fans puisque, comme on peut le découvrir dans la bande-annonce (voir dans notre diaporama), les scénaristes en profiteront pour revenir sur le passé du grand méchant.

L'intérêt ? Cet épisode nous permettra de rencontrer Lucille, la femme de Negan incarnée ici par Hilarie Burton, et de réaliser que l'ennemi de Maggie n'a pas toujours été méchant. Au contraire, il apparaîtra comme charmeur, attentionné, prévenant.. Et c'est justement cette descente aux enfers et son évolution progressive dans ce nouveau monde qui seront mises en scène et qui nous offriront des moments aussi touchants qu'impactants.

Un épisode très important

Par ailleurs, si cet épisode sera adapté de la courte histoire "Here's Negan" écrite par Robert Kirkman dans les comics, sachez qu'il saura se différencier par instant. Angela Kang - la showrunneuse de la série, l'a rappelé à EW, l'équipe de la série n'a pas souhaité faire de copier/coller inutile et sans saveur : "Ce n'est pas totalement la même histoire que celle que les gens ont pu lire, parce que certains éléments avaient déjà été dévoilés à l'écran. (...) De certaines façons, cet épisode est vraiment fidèle au comic, fidèle à son amour pour Lucille, mais il y a beaucoup de choses originales dans notre adaptation. Toutefois, c'est fait je pense d'une façon qui partage la même portée émotionnelle au niveau de l'histoire."

Et quand on sait que Scott Gimple (Producteur exécutif) considère à ce jour cet épisode comme l'un des meilleurs de la série, il est difficile de ne pas être hypé. En décembre dernier, il déclarait notamment : "C'est l'un des épisodes les plus incroyables jamais produits par la série. C'est vraiment quelque chose sur laquelle on lorgnait depuis un moment et ça va être extraordinaire".