The Walking Dead saison 10 : l'épisode sur le passé de Negan sera l'un des meilleurs de la série

Le passé de Negan bientôt dévoilé

Face à l'épidémie de Covid-19, la production de The Walking Dead a été totalement bouleversée. Aussi, plutôt que d'obliger les scénaristes à se précipiter à écrire la saison 11 - qui sera la dernière, afin de rester dans les temps habituels, AMC a accepté de la décaler de plusieurs mois. En échange, la chaîne américaine a commandé 6 épisodes bonus qui seront diffusés au début de l'année 2021, ce qui évitera à la série de s'absenter trop longuement de nos écrans.

Des épisodes inédits qui s'intégreront à la saison 10 et qui s'annoncent déjà très spéciaux dans leurs formats et leurs histoires si l'on se fie aux différents synopsis récemment dévoilés. Et parmi eux, il y en a un que tous les fans attendent avec impatience, c'est celui qui mettra en scène l'origin story de Negan.

Un épisode incroyable

En effet, cela a été confirmé par les créateurs, la série va enfin nous dévoiler à quoi ressemblait le vilain au début de l'épidémie, quand sa femme était encore à ses côtés. Un épisode qui était prévu depuis longtemps si l'on en croit Scott Gimple (producteur) interrogé par Insider, "Il a toujours été au programme. Ce format bonus a simplement accéléré les choses", et qui devrait satisfaire tout le monde.

Sans révéler la moindre information à son sujet, si ce n'est que c'est bien Hilarie Burton qui incarnera Lucille (voir ci-dessous), Gimple a néanmoins confié, "C'est l'un des épisodes les plus incroyables jamais produits par la série. C'est vraiment quelque chose sur laquelle on lorgnait depuis un moment et ça va être extraordinaire". Selon le producteur, l'équipe de la série a tout donné afin de rendre hommage et faire honneur au comic Here's Negan (une mini-série bonus écrite par Robert Kirkman), "Je suis vraiment fier de toutes ces personnes qui ont travaillé dessus. (...) J'ai vraiment hâte que les gens voient cette version de Here's Negan. J'en peux plus d'attendre !"

Encore une raison d'avoir hâte que cette année 2020 se termine.