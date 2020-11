The Walking Dead saison 10 : date de retour + premières infos dévoilées sur les épisodes bonus

Officiellement, le final de la saison 10 de The Walking Dead a récemment été diffusé à la télévision. Pourtant, celle-ci n'est pas encore tout à fait terminée. On le sait, afin de permettre aux créateurs d'avoir un peu plus de temps pour préparer la saison 11 (qui sera la dernière) et rattraper le temps perdu à cause du Covid-19 qui a bouleversé la programmation de la série, AMC a commandé 6 épisodes bonus qui viendront compléter cette fameuse saison 10.

Un projet qui intrigue logiquement les fans, d'autant plus que les scénaristes en profiteront pour explorer l'univers d'une façon différente avec quelques retours dans le passé, qui commence enfin à se dévoiler.

The Walking Dead bientôt de retour

Ainsi, Deadline vient de l'annoncer, c'est le 28 février 2021 qu'AMC débutera la diffusion de ces épisodes bonus (1er mars en France sur OCS). Et avec un épisode diffusé par semaine, cela signifie que la série restera sur nos écrans jusqu'au 4 avril 2021 (5 avril en France).

Par ailleurs, il est également à noter que la chaîne profitera de ce joli cadeau fait aux fans afin de mettre en avant sa plateforme de streaming AMC+. Comment ? Chaque épisode y sera dévoilé en exclusivité 3 jours avant. De fait, c'est le 25 février 2021 que le premier de ces 6 épisodes sera donc en réalité proposé.

Les résumés des épisodes dévoilés

Et au rayon des bonnes nouvelles, sachez que AMC vient également de mettre en ligne les synopsis de ces épisodes bonus afin de faire monter notre excitation.

Episode 17 : Home Sweet Home

Résumé : Maggie est de retour avec une histoire qu'elle n'a pas encore envie de partager, même quand son passé vient la rattraper. La sécurité de Negan est à nouveau en jeu. Daryl et Maggie vont affronter une menace encore inédite et inconnue.

Episode 18 : Find Me

Résumé : Une aventure pour Daryl et Carol prend une étrange tournure quand ils arrivent devant une vieille cabane. Cela ramène Daryl des années en arrière quand il avait quitté le groupe après la disparition de Daryl.

Episode 19 : One More

Résumé : Gabriel et Aaron cherchent de la nourriture et des fournitures à ramener à Alexandria. Et de petites tragédies mènent toujours à de plus grosses tragédies quand la foi est brisée et que l'optimisme s'émiette, ce qui va les mener à un test ultime.

Episode 20 : Splinter

Résumé : Eugene, Ezekiel, Yumiko et Princess sont capturés et séparés. Princess lutte avec les souvenirs de son passé traumatisant et tente de s'échapper avec l'aide d'Ezekiel.

Episode 21 : Diverged

Résumé : Daryl et Carol arrivent à un croisement et se séparent. Chacun se lance dans sa propre méthode de survie, le plus simple des défis devient alors le plus compliqué. Est-ce que leurs aventures individuelles vont permettre à leur amitié de se renforcer ou la distance entre eux va-t-elle rester permanente ?

Episode 22 : Here's Negan

Résumé : Carol amène Negan vers une nouvelle aventure avec l'espoir de diminuer les tensions. Negan se remémore les événements qui l'ont amené à être ce qu'il est et en vient à une conclusion concernant son futur.

Tout ça reste encore assez flou, mais ça nous laisse tout de même espérer des épisodes avec de véritables conséquences sur la saison 11. De quoi fortement augmenter notre intérêt.