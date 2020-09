The Walking Dead saison 10 : les 6 épisodes bonus seront très différents des autres

La future saison 11 de The Walking Dead sera la dernière, mais les zombies d'AMC sont encore loin de quitter nos écrans. La chaîne l'a récemment annoncé, la saison 10 - dont il restait un épisode à découvrir avant l'épidémie de Covid 19, a été exceptionnellement rallongée de 6 épisodes inédits. Une bonne nouvelle pour les fans, mais également pour les personnages.

Des personnages au centre de l'action

Angela Kang - la showrunneuse, l'a en effet confié dans The Walking Dead Universe Preview Special, cette commande supplémentaire permettra aux auteurs de s'intéresser davantage à la psychologie des survivants, ce qui avait pu être délaissé au profit de l'action ces derniers temps.

"Il y a une sorte de sentiment d'épisodes d'anthologie avec certains d'entre eux. Ils creusent réellement en profondeur dans nos personnages, ce qui fera plaisir aux gens j'espère" a-t-elle notamment expliqué. "On a adoré travailler sur quelque chose de différent de ce que l'on a pu faire sur la saison 10".

Et à la question, "qu'est-ce que cela signifie réellement en terme d'histoire ou de narration ?", Angela Kang a précisé, "On se permet de mettre en scène différentes personnes et de raconter ces petites histoires qui viennent compléter une plus grande, celle de ce que traversent nos survivants et ce qui va les mener à la saison 11".

Bref, des épisodes bonus qui s'annoncent particulièrement passionnants à suivre. Rendez-vous en 2021 pour les découvrir.