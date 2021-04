The Walking Dead saison 11 : Negan de nouveau méchant dans les derniers épisodes ?

La saison 11 de The Walking Dead a été annoncée comme la dernière de la série. Et on le sait, au regard des récents épisodes et différents choix scénaristiques, la fin de la fiction d'AMC sera forcément éloignée de celle des comics de Robert Kirkman. Aussi, une question se pose : quelle conclusion sera réservée à Negan ? Le personnage de Jeffrey Dean Morgan va-t-il avoir le droit à sa rédemption ou va-t-il de nouveau sombrer du côté obscur ?

Quelle place pour Negan dans The Walking Dead ?

"Negan tente de trouver sa place dans la société de manière générale et ça le fait passer par différentes étapes" vient justement de teaser Angela Kang, la showrunneuse, auprès du LA Times. "'Vais-je être jugé à vie par mon passé ? Est-ce que je le mérite ? Puis-je m'intégrer avec ces gens ? Est-ce que je le veux ? Quelle est la meilleure façon de rassembler le monde ?'", telles sont les questions que le vilain va ainsi continuer de se poser lors de cette ultime année.

Or, là où les réponses semblent logiques à notre niveau, elles ne seront pas si simples à trouver pour Negan. Angela Kang l'a rappelé, "Il a été le leader de cette communauté gigantesque, avec ses propres règles. Et d'une certaine façon, ça fonctionnait bien. Vous pouvez dire que beaucoup de personnes vivaient dans un système oppressif, mais si vos critères de jugements sont principalement la sécurité et la sûreté, il a permis pendant longtemps à de nombreuses personnes d'être saines et sauves".

Le retour du méchant ?

Surtout, Negan sait que quoi qu'il fasse aujourd'hui, il ne sera jamais adopté par ce nouveau groupe, "La situation est désormais inversée, avec une Maggie qui est formidable, effrayante. Et il sait que tout le monde l'aime et est prêt à se rallier derrière elle, bien avant de le faire pour lui". De fait, Angela Kang l'a précisé, "Ca va l'amener à une situation intenable".

Après de tels propos, difficile de ne pas imaginer Negan redevenir un méchant, ce qui lui permettrait de retrouver un semblant de place et d'intérêt dans ce monde ? Oui, et pourtant l'espoir d'une happy ending pour lui ne serait pas non plus à exclure. La showrunneuse l'a étonnamment ajouté, "Quand vous partez de très bas, vous ne pouvez que grimper".

Elle est à combien la cote pour voir Negan se sacrifier en sauvant Maggie ?