The Walking Dead : les films sur Rick ne ressembleront pas à la série

A l'heure actuelle, on ne sait toujours pas à quelle date sera diffusé le premier film The Walking Dead centré sur Rick Grimes (Andrew Lincoln), même si Robert Kirkman (créateur des comics) s'amuse à teaser une sortie aux alentours de "2032". Néanmoins, on vous rassure, malgré tout le mystère autour, ce projet est toujours en cours. Mieux, on sait désormais qu'il sera très différent de la série actuelle, dont la saison 10 est en cours de diffusion sur AMC aux USA.

Des films différents de la série

"A mon sens, la série est vraiment portée par une histoire d'ensemble tandis que cette trilogie sera nettement plus centrée sur celle de Rick" a confessé Kirkman au micro de ComicBook, avant d'ajouter, "Avoir la possibilité de nous concentrer davantage sur Rick en tant que personnage et l'explorer encore plus, c'est quelque chose de vraiment cool". Bref, l'histoire sera donc plus intime et ne partira pas dans tous les sens, ce qui apportera un rythme nouveau et renforcera l'intensité de l'intrigue.

Selon Robert Kirkman, ce changement d'approche apportera ainsi "un genre d'histoire totalement différent dans cet univers, ce qui est très excitant". Une surprise quand on sait que la franchise The Walking Dead fonctionne depuis des années grâce à la même recette ? Pas du tout. L'auteur des comics l'a précisé, l'équipe derrière ce projet a conscience de l'importance de se démarquer de la fiction télé afin de lui apporter une réelle légitimité, "Vous devez vous assurer que cette histoire a dû sens d'être racontée sous la forme de films. Ce n'est pas simplement une expansion de ce que vous attendez habituellement de la série. Ça va être totalement nouveau, mais avec le Rick Grimes que l'on connait et adore."

On ne sait pas quand ça sortira, mais on a hâte.