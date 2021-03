The Walking Dead saison 10 : une copine pour Daryl ? La série a présenté Leah

Une nouvelle rencontre pour Daryl

Incroyable mais vrai, Daryl n'est pas allergique aux histoires d'amour. Si l'univers de The Walking Dead ne donne clairement pas la priorité aux aventures sentimentales, la faute aux zombies et aux survivants sadiques, l'idée de se poser, construire quelque chose et réapprendre à aimer est également nécessaire pour espérer garder une raison d'avancer dans ce monde. Une notion bien assimilée par Rick, Carol, Michonne ou encore Maggie ces dernières années, que vient enfin d'expérimenter le personnage de Norman Reedus.

Dans l'épisode 18 de la saison 10 diffusé ce dimanche 7 mars 2021 sur AMC et OCS, les scénaristes ont en effet profité d'une intrigue présentée sous la forme de flashbacks pour mettre en scène une (courte mais intense) histoire d'amour entre Daryl et Leah (Lynn Collins), une nouvelle survivante perdue et brisée suite à la disparition de son frère.

Une histoire importante mais compliquée

Bien évidemment, The Walking Dead étant The Walking Dead, rien ne s'est déroulé normalement à l'écran. Premièrement, étant donné que Daryl n'a jamais été présenté comme un personnage romantique guidé par son coeur, cette histoire - qui s'est étalée sur plusieurs années après l'enlèvement de Rick (durant le fameux saut dans le temps), a été racontée avec beaucoup (trop) de pudeur à l'écran. Autrement dit, pas de bisous, pas de sexe et encore moins de 'je t'aime', tout a été induit pour notre plus grand malheur. Pour une fois que l'on pouvait voir une autre facette du héros...

Deuxièmement, le survivant n'a pas eu le droit à sa happy ending. Si cette histoire lui a permis d'adopter Dog (c'était le chien de Leah) et de cicatriser des blessures et des peines, elle s'est surtout terminée en eau de boudin. La raison ? Alors que Leah semblait enfin disposée à se poser, se sentant bien / en paix auprès de Daryl, le héros incarné par Norman Reedus était encore instable, bien trop attaché à sa quête de retrouver Rick et à son envie de toujours sauver les siens, notamment Carol et ses lubies suicidaires avec les Whisperers.

De fait, leurs chemins se sont séparés abruptement (suite à un ultimatum lancé par Leah), ce que regrette désormais Daryl. Dans cet épisode, celui-ci a en effet profité d'une séquence située dans le présent afin de confier à Carol lui en vouloir de l'avoir mis dans cette position et lui assurer qu'il ne referait pas la même erreur, celle d'avoir laissé filer Leah. Pour nous le prouver, les créateurs nous ont même dévoilé un mot étonnant de Daryl laissé à la survivante : "Je t'appartiens. Retrouve-moi".