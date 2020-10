The Walking Dead : les films avec Rick annulés ou toujours en cours ? Le producteur fait le point

La trilogie de films avance

Entre la fin de The Walking Dead annoncée au terme de la future saison 11 et la promesse de la création de deux nouvelles séries dérivées, de nombreux fans de cet univers horrifique s'inquiètent actuellement de l'avenir de la trilogie de films centrée sur Rick, teasée il y a déjà plusieurs années.

Heureusement, Scott Gimple - producteur de la franchise, l'a promis à Collider, ce projet fait peut-être moins parler de lui aujourd'hui, mais il est toujours d'actualité. "On est toujours en train de travailler dessus. Et Andy [Andrew Lincoln] est hyper impliqué, tout comme Robert Kirkman [créateur des comics]. Ca avance vraiment", a-t-il ainsi confié.

Une production qui prend son temps

Puis, le producteur l'a précisé, si cette trilogie avance moins vite qu'une simple saison de The Walking Dead, c'est tout simplement parce que le travail n'est finalement pas le même, "On suit un plan général identique, mais des films prennent plus de temps à se faire. Et on joue avec cet aspect pour aller dans plein de directions différentes. (...) On est encore sur le scénario et on joue avec différentes idées, mais on n'est encore qu'au tout début."

Surtout, la production de cette trilogie a elle aussi été impactée par l'épidémie de Covid-19. Et tandis que son développement et ses ambitions ont logiquement été freinés par la crise sanitaire, l'équipe derrière ce projet profite désormais de ce temps bonus pour peaufiner le moindre détail, "Ces circonstances particulières nous ont donné un peu de temps en plus dont nous avions vraiment besoin. On veut vraiment faire les choses bien".

Bref, c'est long mais ça n'est que positif pour le résultat final.