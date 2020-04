Les Sorciers de Waverly Place : que deviennent les acteurs ?

Disney+ est clairement la plateforme parfaite pour les (anciens) fans de Disney Channel ! On y retrouve toutes les anciennes séries comme Violetta, Austin & Ally, La vie de palace de Zack & Cody, Hannah Montana, Phénomène Raven, Jessie, Liv & Maddie ou encore Bonne Chance Charlie. Le top du top en cette période de confinement. Et après vous avoir dévoilé l'évolution des acteurs de La vie de palace de Zack & Cody et donné des nouvelles de ceux de Hannah Montana, on vous dit ce que sont devenues les stars des Sorciers de Waverly Place depuis la fin de la série en 2013.

Selena Gomez

Est-ce vraiment nécessaire de parler de Selena Gomez ? Oui, quand même, vu qu'elle est devenue une star internationale ! Après Les Sorciers de Waverly Place, elle a continué sa carrière d'actrice dans les films Getaway, Rudderless, The Big Short : Le Casse du siècle, The Fundamentals of Caring, Nos pires voisins 2, The Dead Don't Die, Un jour de pluie à New York, Le Voyage du Docteur Dolittle et est devenue productrice de la série 13 Reasons Why. Mais c'est surtout en tant que chanteuse que Selena Gomez a percé : elle compte trois albums à son actif, "Stars Dance", "Revival" et "Rare", sorti le 10 janvier 2020.

Il aura fallu attendre cinq ans entre les deux derniers opus, mais l'ex-interprète d'Alex Russo a eu une très bonne raison de disparaître des radars pendant autant de temps. Elle a traversé une longue dépression à cause de son lupus : elle a d'ailleurs subi une greffe de rein en 2017. Un an plus tard, Selena Gomez a été internée en hôpital psychiatrique suite à un choc émotionnel. Depuis sa sortie, l'actrice va mieux et a repris de plus belle sa carrière musicale : elle a quand même révélé être bipolaire lors d'un live avec Miley Cyrus.

Côté coeur, Selena Gomez a vécu une longue relation avec Justin Bieber, aujourd'hui marié à Hailey Baldwin, et a fréquenté The Weeknd, le DJ Zedd, Charlie Puth ou encore le styliste Samuel Krost. Si vous vous posez la question, elle est célibataire !