Runaways saison 3 : que veut dire le cliffhanger de la fin de la série ? Les créateurs s'expliquent

Un cliffhanger qui interroge

Le 13 décembre dernier, Hulu - la plateforme de SVOD, a mis en ligne l'intégralité de la saison 3 de Runaways, qui était également la dernière de la série. 10 épisodes aussi intenses que surprenants, qui ont permis aux créateurs de conclure la série comme ils l'entendaient avec la victoire de la team sur Morgan et le retour à la vie de Gert.

Néanmoins, si le final de la série s'apparentait à une happy ending, il a également été marqué par un cliffhanger inattendu. Dans les ultimes minutes du dernier épisode, Alex a en effet trouvé une note laissée par une version maléfique de lui-même provenant du futur, lui demandant tout simplement "d'infiltrer Wilder Innovators, de cacher Mancha et de tuer Nico".

Une double fin logique

De quoi comprendre que la série n'est finalement pas terminée ? Qu'elle va bientôt être sauvée par une autre chaîne / plateforme ? Oui et non. Non, parce qu'il n'y a aucun espoir (actuellement) de voir Runaways être récupérée, mais oui, parce que à travers cette scène, les créateurs ont fait passer le message qu'ils avaient d'autres idées pour une suite.

"On a imaginé un final qui peut avoir deux sens [une conclusion et une porte ouverte, ndlr], tout simplement parce que nous sentions que nous ne connaîtrions pas le sort de la série avant la fin de la production" a notamment confié Stephanie Savage à EW, sous-entendant qu'ils se préparaient, sans trop y croire, à une saison 4.

Aux fans de faire le reste

Des propos confirmés par Josh Schwartz, qui a de son côté philosophé sur la situation en précisant : "On voulait une fin qui montrait le potentiel pour une autre histoire, qu'elle soit visible à l'écran ou que ce soit quelque chose qui puisse vivre dans l'imagination des fans". En gros, à travers cette séquence, les créateurs ont souhaité offrir un petit cadeau bonus aux fans pour qu'ils continuent à faire vivre la série malgré son absence.

Stephanie Savage l'a d'ailleurs déclaré, "la chose la plus importante était que le public sente que ce groupe était soudé, comme une famille. Et que si les fans pensaient que les aventures de cette bande étaient derrière elle, ils se trompaient et qu'il y en aura toujours d'autres à venir".