Disparu à jamais : la nouvelle série française Netflix se dévoile dans une bande-annonce intense

Disparu à jamais, le nouveau thriller de Netflix

L'histoire d'amour entre Netflix et Harlan Coben continue avec l'adaptation française de Disparu à jamais : le livre de l'auteur américain est sorti en 2002. Le pitch ? Alors que Guillaume s'est éloigné de ses proches après les meurtres de son premier amour, Sonia, et de son frère, Fred, il voit Judith, sa nouvelle compagne, disparaître du jour au lendemain, 10 ans plus tard.

Il va alors tout tenter pour la retrouver, mais ses recherches vont l'amener à découvrir de sombres secrets sur son passé, que sa famille et ses amis lui ont caché pendant des années. La bande-annonce, intense et intrigante, nous apprend notamment que Guillaume ignorait beaucoup de choses sur la vie de Judith et que Judith et Sonia se connaissaient. Comment cela est-il possible ? La réponse dès le 13 août 2021, la date de sortie de Disparu à jamais, sur Netflix.

Le casting

Au casting de la nouvelle série française de la plateforme, créée par David Elkaïm et Vincent Poymiro et réalisée par Juan Carlos Medina, on retrouve Finnegan Oldfield (La Promesse de l'aube, Marvin ou la belle éducation, Gagarine), Nicolas Duvauchelle (Une Sirène à Paris, Tout nous sépare, Jour J), Guillaume Gouix (Les Revenants, la Guerre des Mondes - la série), Garance Marillier (Grave, Madame Claude) et Nailia Harzoune (Patients, Made In France, Mais vous êtes fous). Disparu à jamais se compose de 5 épisodes de 50 minutes. Ce thriller promet de nombreux mystères !