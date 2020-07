Brooklyn Nine-Nine saison 8 : les violences policières intégrées ? Andy Samberg se confie

Face au mouvement Black Lives Matter qui monte à travers le monde afin, entre autres choses, de permettre aux personnes noires de partager leur colère vis-à-vis des violences policières dont elles sont plus régulièrement victimes, la série Brooklyn Nine-Nine - qui suit le quotidien d'une brigade de police à New York, pourrait voir sa forme évoluer lors de la saison 8 attendue dans quelques mois sur NBC aux USA.

Un vrai défi pour cette saison 8

Si la série de Dan Goor et Michael Schur n'a évidemment pas vocation à être un reflet précis et de tous les instants de la réalité, l'équipe créative se sent néanmoins prête à changer quelque peu son angle afin d'intégrer dans ses épisodes un monde un peu plus brutal et injuste. Interrogé à ce sujet par People, Andy Samberg (Jake) a en effet admis, "On prend tous du recul à l'heure actuelle et les scénaristes sont en train de réfléchir à comment aller de l'avant [avec ce monde]". De fait, c'est Terry Crews (Terry) qui avait révélé l'information pour la première fois, les auteurs ont poussé leur démarche en allant jusqu'à supprimer 4 épisodes déjà écrits.

Un choix créatif peu surprenant - la série a déjà abordé des thèmes sérieux comme le racisme ou l'homophobie dans la société et l'univers policier, mais difficile à appréhender. "On est tous en contact et on discute sur la façon de faire une comédie sur la police en ce moment, et de comment réussir à trouver une façon de continuer à le faire qui nous semble moralement correcte" a confié le comédien, avant de préciser, "Je sais que l'on réussira, mais c'est un vrai défi, donc on verra comment on va se débrouiller."

Quand on connait le talent et la créativité des auteurs, on n'a aucun doute sur le fait que Brooklyn Nine-Nine saura se montrer pertinente tout en restant hilarante. Vivement.