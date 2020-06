Brooklyn Nine-Nine saison 8 : 4 épisodes supprimés afin d'intégrer le mouvement Black Lives Matter

C'est la mort de George Floyd le 25 mai dernier dans le Minnesota aux USA qui a relancé le mouvement Black Lives Matter dans le monde afin, entre autres choses, de permettre aux personnes noires de partager leur colère vis-à-vis des violences policières dont elles sont plus régulièrement victimes. Un sujet qui enflamme les débats depuis plusieurs semaines maintenant et qui sera prochainement abordé dans la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine.

Une saison 8 au coeur de l'actu

Tandis que la comédie de NBC portée par Andy Samberg (Jake) suit le quotidien déjanté d'une brigade de détectives à New York, les scénaristes - conscients que l'univers dans lequel baigne cette série est lié aux protestations du moment, ont prit la décision de s'attaquer à ce problème. Et selon l'acteur Terry Crews, interrogé par Access Daily, les auteurs ont été radicaux dans leur façon de faire.

"[Avec l'équipe] nous avons partagé des discussions très sombres à ce sujet, très profondes, et on espère à travers cette saison que nous serons capables de réaliser quelque chose qui sera véritablement saisissant" a déclaré l'interprète de Terry. De fait, afin de ne pas s'emmêler les pinceaux et traiter ce sujet de façons maladroites, le showrunner Dan Goor se serait montré extrêmement courageux, "Ils avaient déjà 4 épisodes d'écrits, prêts à être tournés, et ils les ont jetés à la poubelle. On va repartir de zéro. On ne sait pas encore dans quelle direction on va aller, (...) mais on a une opportunité à saisir et on compte le faire de la meilleure façon possible".

Des propos qui peuvent surprendre au premier abord, mais qui ne sont en réalité pas très surprenants. Malgré son côté cartoonesque par instant, son humour absurde et ses personnages improbables, Brooklyn Nine-Nine a souvent tapé juste en abordant par le passé certains thèmes importants. On se souvient encore des différentes explorations de l'histoire du Capitaine Holt, qui a dû se défaire du racisme et de l'homophobie durant sa carrière.